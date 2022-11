– Vi drømmer stort

Kasper Hjulmand sier til TV 2 at han har en «merkelig tro» på lagets VM-ambisjoner. – Når vi deltar i noe, så er der for å vinne.

Det danske landslaget har sin base om lag en halvtimes kjøretur utenfor Doha sentrum.

Strøkne gressmatter ventet de danske stjernene på fredagens trening.

På grunn av høy temperatur, var treningen flyttet fra formiddagen til klokken fire lokal tid. Mens bønneropene fra nærmeste moské runget utover treningsanlegget, kom de danske spillerne til økten ikledd sort, nøytralt treningsantrekk.

– Vi har sett frem til dette lenge og det er fantastisk god stemning og humør i troppen, forteller Martin Braithwaite til TV 2.

TV 2 i Qatar: – Veldig mange er skuffet

Budskapet «Human Rights for All», «Menneskerettigheter for alle», skulle etter planen pryde treningsdraktene til det danske landslaget under det kommende VM-sluttspillet i Qatar. Det satte Fifa en stopper for.

Så kom beskjeden om sportslige reaksjoner dersom lagene stilte med «One Love» på kapteinsbindet.

– Dette er et spesielt VM på alle måter, hvordan påvirker det dere?

– Selvsagt er det en del av hele pakken, men den politiske situasjonen er ingenting vi kan kontrollere eller tenke på. Vi spillerne må fokusere på fotball, sier Braithwaite.

– Er på et godt sted

Angrepsspilleren er meget tent før oppgjøret mot Tunisia på tirsdag.

– Dette er VM, det handler om å vinne kampen mot den neste motstanderen.

Landslagstrener Kasper Hjulmand er full av energi når han møter TV 2 før tirsdagens oppgjør.

– Vi er på et godt sted, vi tror på oss selv og går til angrep på denne turneringen.

Han kan se tilbake på en rask VM-kvalifisering med åtte seire på åtte kamper.

Dansk reporter konfrontert av qatarsk politi: – Rystende

– Vi kom til semifinalen i EM, og har slått verdensmesterne (Frankrike) to ganger siden. VM-kvalifiseringen ekspederte vi hurtig.

– Ikke favoritter

Med en heltent Christian Eriksen tilbake i troppen, kjenner det danske landslaget på en tro på at alt er mulig.

– Vi er en gruppe som drømmer stort. Og når vi deltar i noe, så er vi der for å vinne. Vi er ikke favoritter til å vinne VM, vi mener at det er lag som er bedre forutsetninger enn oss, men vi har en merkelig tro på dette, sier Hjulmand til TV 2.

Med Frankrike i gruppen, må de være på tå hev fra første stund.

– Vi er ikke helt «der oppe» sammen med favorittene til dette mesterskapet, men vi tar stadig nye kvalitetssteg, mener dansken.

Få danske fans

Foreløpig har fans fra Danmark glimret med sitt fravær i Doha – og mye tyder på at Hjulmand og hans mannskap må klare seg uten «Den røde muren».

– Vi har hørt at det kommer noen fans, men veldig få. Vi er veldig glade for dem som kommer, men det er selvsagt ergerlig at det blir et VM uten masse danske fans, sier Hjulmand.

Helt siden Danmark kvalifiserte seg til VM i Mexico i 1986 har «Den røde muren» vært en trofast støttespiller.

– Det er veldig synd at dette blir uten de fantastiske danske fans som vi er vant til å spille for.

Vil fokusere på fotball

Også Leeds-spiller Rasmus Kristensen vil savne de danske supporterne.

Grealish sendte rørende hyllest med denne feiringen

– Vi elsker å spille foran fansen, de kan virkelig hjelpe oss gjennom tøffe perioder av kamper.

– Hva forventer dere av dette VM?

– Vi vil så langt som mulig, det er det kjedelige svaret, ler Kristensen.

For at spillerne skal ha fokus på det sportslige, lar de administrerende direktør i forbundet ta alle spørsmål som omhandler politiske spørsmål.

– Laget har store ambisjoner, og verken Kasper Hjulmand eller spillerne kan ta ansvar for det politiske, sier Jakob Jensen.

Hjulmand har gjort det klart at han vil fokusere på fotball.

– Det sportslige fokuset er sterkt nå. Spillerne står fritt til å si det de mener, så stiller jeg meg til disposisjon for det som er knyttet til migrantarbeidere og andre politiske spørsmål, sier Jensen.

Danmark har Australia, Tunisia og Frankrike i sin gruppe (D).