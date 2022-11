– Vesten har satt seg på sin høye, moralske hest

«One Love»-kapteinsbindet, som viser sin støtte til inkludering og LGBTQ+–personer, skulle egentlig bli brukt av Danmark, England og Belgia og flere andre land under VM-sluttspillet i Qatar.

Men så kom Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) på banen og la ned forbud mot bruk av bindet. De truet Danmark og de øvrige lagene med sportslige sanksjoner om det ble benyttet under kampene.

Reaksjonene i etterkant var sterke. Kritikken har haglet mot Fifas avgjørelse.

– Vi står i en ekstraordinær situasjon akkurat nå. Jeg er ikke bare skuffet, jeg er sint. Jeg har aldri opplevd lignende, sa blant annet det danske forbundets styreleder Jesper Møller, mens Tysklands fotballforbund (DFB) varslet at de vurderer å anke saken inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Fotballpresident i NFF, Lise Klaveness, karakteriserer Fifas avgjørelser i fotball-VM i Qatar som urovekkende.

– På kampdag, kun timer før England skal i gang, får de vite at de kan bli ilagt sanksjoner. Sånn sett kaster de spillerne ut som gisler i en politisk uoversiktlig situasjon som ingen ønsket, oppsummerer Klaveness.

– Vi ble veldig urolige av måten Fifa gikk fram på. Det var uakseptabelt. Det vi er mest urolige for, er det vi opplever som en veldig polariserende retorikk fra Fifa som har vart en stund, utdyper hun.

MED KAPTEINSBINDET: Harry Kane med One Love-kapteinsbindet i en kamp tidligere i år. Foto: Nick Potts

Støtter Fifas avgjørelse

Men ikke alle er uenige i Fifas avgjørelse. John Peder Samdal, som tidligere har fortalt til TV 2 at han tok familien ut av breddefotballen på grunn av bruken av regnbuekapteinsbind, har full forståelse for avgjørelsen til Fifa.

– Ja, isolert sett synes jeg det er bra, men så betyr ikke det at jeg dermed støtter Fifas motiver og begrunnelse for å gjøre det, understreker han.

Fifa har altså også støtte i den mye omtalte striden om bruken av One Love-kapteinsbindene. Det registrerer også Lise Klaveness.

– Jeg skal ikke kommentere enkeltpersoner når jeg ikke har snakket med dem selv. Men dette var en kampanje som ikke handlet om den ene eller andre gruppen, men antidiskrimineringskampanje om de universelle rettighetene som både NFF og Fifa og alle i Norge bør kunne samles om. Fotballen skal være for alle, og vi må kommunisere det til alle når disse universelle verdiene er under press, sier Klaveness til TV 2

– At ikke alle er enige med deg må du forholde deg til når du er leder i fotballen, konstaterer hun.

– Det følger et stigma med

Samdal, som er bibelskolelærer, har latt seg irritere over at personer som har et annet syn om saken og det regnbuekapteinsbindet symboliserer, har vanskelig for å slippe til i den offentlige debatten.

Jeg skulle ønske idretten kunne være en arena for fellesskap på tvers av ulik tro og overbevisning John Peder Samdal

– Her i Norge er synet på kjønn og seksualitet blitt et grenseskille for om du er å regne med eller ikke. Har du feil syn i denne saken, så er du ikke verd å høre på og de stigma som følger med gjør at de fleste heller ikke ønsker å komme frem med sin mening, konstaterer han.

Han angrer ikke på avgjørelsen om å trekke familien ut av breddefotballen på grunn av regnbuefargede kapteinsbind på det nivået.

– Det setter et skille som jeg skulle ønske ikke var i idretten. Det skremmende med dette skillet er at det har totalitære tendenser, med det mener jeg at det vil bestemme hva du skal mene, tro og tenke. Skal du være med oss, så må du tenke og tro som oss. Jeg skulle ønske idretten kunne være en arena for fellesskap på tvers av ulik tro og overbevisning, mener Samdal.

KLAR TALE: John Peder Samdal mener Vesten har satt seg på sin høye moralske hest. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

– Vesten har satt seg på sin høye, moralske hest

Fifa-president Gianni Infantino har ved gjentatte anledninger bedt Vesten og resten av verden om å respektere Qatars kultur under VM. Det samme har qatarske myndigheter.

– Jeg merker meg at Vesten har satt seg på sin høye, moralske hest og ser alt som er galt hos de andre Jonn Peder Samdal

John Peder Samdal mener det er en farlig vei å gå dersom ulike land prøver å endre på kulturen i et annet land med begrunnelsen at deres egen kultur er overlegen andre nasjoners kultur.

– Vi kan alle ha våre meninger om kultur og tradisjoner i Qatar, så vel som i Norge og andre land. Så går det en vei derfra til å mene at min egen kultur og tradisjon er overlegen de andre sin, sier Samdal, og fortsetter:

– Jeg merker meg at Vesten har satt seg på sin høye moralske hest og ser alt som er galt hos de andre, men har åpenbart lite å svare for selv. Dersom jeg ikke vil støtte Fifa og Qatar så står jeg fritt til det uten at jeg må tvinge min overbevisning på andre med å mane til boikott og aksjoner, slår han fast.

SVARER: Fotballpresident Lise Klaveness informerer om sin reise til Qatar og svarer på spørsmål. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

Fotballpresident Lise Klaveness understreker at man ikke har noe ønske om å drive «en kulturkrig».

– Dette er ingen kulturkrig. Vårt fokus er at fotballen skal være for alle og trygg. Det har den ikke vært for migrantarbeiderne, sier hun.

OneLove-kampanjen er en antidiskrimineringskampanje fra fotballforbundene i England, Wales, Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland og Sveits og skulle innebære bruk av regnbuefargede kapteinsbind.

I vertslandet Qatar kan homofili straffes med fengsel i opptil sju år. Samdal svarer følgende på spørsmål om denne lovgivningen i Qatar bør endres:

– Jeg tenker vi har lover i Norge jeg gjerne skulle sett endret på. Vi står først og fremst til ansvar for Gud, han lærer oss om rett og galt, og det er godt for et land om øvrigheten kan gi oss lover som er etter Guds vilje. Der har nok både Norge og Qatar noe å svare for, sier han.

STØTTER REGNBUEFARGENE: Karl-Petter Løken, generalsekretær i NFF, understreker at fotballen er for alle. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Regnbuefargene gjenspeiler at fotball er for alle

Generalsekretær i Norges fotballforbund (NFF), Karl-Petter Løken, er glad for at fotballen har tatt et standpunkt og tatt i bruk regnbuefargene i cornerflagg, i kapteinsbind og at det viftes med regnbuens farger på tribunen.

– Regnbuefargene gjenspeiler at fotball er for alle - noe som er helt grunnleggende. Bruken av regnbuekapteinsbind er et veldig godt signal om at fotballen ønsker å ta et samfunnsansvar og inkludere alle, poengterer Løken overfor TV 2.

Regnbuefargene gjenspeiler at fotball er for alle - noe som er helt grunnleggende Karl-Petter Løken

– Jeg opplever at norsk fotball står sterkt samlet rundt dette. Både det norske samfunnet og fotballen har beveget seg i riktig retning på dette området, og jeg skulle selvsagt ha ønsket at vi hadde vært ennå tidligere ute med å bruke regnbuefarger i fotballsammenheng, sier Løken videre.

Generalsekretæren i NFF minner om at fotballen skal bidra både til inkludering og forsoning.

– Fifa ønsker ikke at fotballen skal politiseres, men bidra til forsoning og respekt på tvers av skillelinjer mellom folk og nasjoner. Men det er stor forskjell på å politisere idretten, og det å stå opp for universelle menneskerettigheter, påpeker Løken.

Han håper fotballen kan bidra til endringer i samfunnet, også utenfor Europa, med inkludering som de viktigste verdiene.

– Som at alle har samme verdi, uavhengig av hudfarge, kjønn og hvem du elsker. Grunnleggende verdier som Fifa selv forfekter i andre sammenhenger. Heldigvis har både Uefa, NFF og store deler av Fotball-Europa klart å skille bedre mellom politikk og grunnleggende menneskerettigheter. Det gir håp om at vi kan få til endringer også utenfor Europa, mener Løken.