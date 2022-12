Vekker reaksjoner: – De bildene er enormt mye verdt

Lionel Messi ble ikledd en tradisjonell arabisk kappe under feiringen av VM-trofeet. Det vekker reaksjoner.

Saken oppdateres!

Argentina vant årets VM-finale over Frankrike og kunne løfte det endelige beviset på at de er verdensmestere.

Før lagets stjernespiller Lionel Messi løftet trofeet sammen med resten av Argentina, ble han ikledd en bisht av dem qatarske emiren Tamim bin Hamad Al Thani. Det er et tradisjonelt arabisk herreplagg.

Flere reagerer på bildene, deriblant Independent-journalist Miguel Delaney.

– Det passer kanskje vertene, men uvanlig for en VM-finale, og kan rett og slett beskrives som et siste stykke sportsvask, skriver Delaney.

Knyttet til kongelige og rikdom

The Athletic-reporter James Pearce mener situasjonen er latterlig.

– Lengst ventetid på et troféløft noensinne, og de gjorde sitt beste for å ødelegge det. Hvorfor dekke til Messis skjorte med det? Latterlig, skriver Pearce.

Kappen ble tilsynelatende gitt som en gave av Qatar, som har arrangert mesterskapet. Bisht bæres som oftest i formelle anledninger.

Plagget er også knyttet til kongelige, rikdom og seremonielle øyeblikk.

– Litt rart at Messi var kledd i Bisht, den svarte kappen som emiren fra Qatar kledde ham i før han løftet VM. Qatar vil at dette skal være øyeblikket like mye som det er Messis og Argentinas, skriver Tariq Panja.

– Effekten er stor

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg forteller hvorfor bildene av Messi i en Bisht har utrolig stor betydning for Qatar.

– Det Qatar får nå er at deres land og tradisjoner vil være tett knyttet sammen med en av de største stjernene gjennom tidene, og de vil være knyttet til det øyeblikket som kroner Messi til verdens beste fotballspiller, sier Finstad Berg.

GAVE: Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ikler Lionel Messi før Argentina skal løfte beviset på at de er verdens beste landslag. Foto: Hassan Ammar / AP Photo

– De ikoniske bildene vil for alltid være knyttet til Qatar. Da får de god uttelling, og de vil alltid ha en sentral del i fotballhistorien og i historien til Messi. De bildene er enormt mye verdt.

Hun mener Messi ikke hadde noe valg om å ta i mot Bishten eller ikke.

– Det er en gave, og de fleste ville takket ja. Men effekten av bildene er veldig store.

Messi spiller til daglig for Qatar-eide PSG. Han er også ambassadør for Saudi-Arabia, noe som har vekket sterke reaksjoner.

Frankrikes store stjerne Kylian Mbappé spiller også for PSG. Dermed fikk Qatar nærmest en drømmefinale i VM.

– Med tanke på at regimer er knyttet tett til idrett er dette sportsvasking. Da er også dette er godt eksempel, sier Finstad Berg.