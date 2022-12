Vartet opp med sambafotball og dans – refses av legende

Brasil - Sør-Korea 4-1

Se åpningsmålet i videovinduet øverst!

Etter å ha mistet de to siste kampene med skade, var Neymar tilbake i Brasils startellever.

Det tok ikke lang tid før superstjernen markerte seg.

Både med ball og dansebevegelser.

VISTE STØTTE: Etter kampen hyllet de brasilianske spillerne Pelé. Legenden har i flere år kjempet mot kreften og ble i forrige uke innlagt på et sykehus i Brasil. Foto: Martin Rickett

– Det er vanskelig å snakke om det Pelé går gjennom, men jeg ønsker ham alt det beste, sier Neymar i et intervju med brasiliansk presse etter kampen.

Under kampen gjorde spillerne det de kunne for å glede den syke nasjonalhelten. Brasil vartet opp med god gammeldags sambafotball og dansing, som sendte tankene rett til Copacabana.

Noe som ikke falt i god jord hos alle.

Her varter trener Tite opp med sambadans

Reagerte på dansingen: – Respektløst

Det var ikke bare med ballen Brasil vartet opp med fest. Målene ble feiret med sambadans og brasilianske rytmer.

Det irriterte ITV-ekspert Roy Keane.

– Jeg kan ikke tro det jeg ser.

– Jeg synes det er respektløst overfor motstanderen. Jeg bryr meg ikke om den første gangen, men ikke gjør det hver gang. Til og med manageren deres involverer seg. Jeg liker det ikke i det hele tatt, sa Keane i pausen.

TILBAKE: Neymar var tilbake i startelleveren etter å ha mistet to kamper etter å ha blitt skadet i åpningskampen. Foto: PABLO PORCIUNCULA

I NRKs studio satt Åge Hareide. For ham var det bilder som gledet.

– Det der er det viktigste som fotballen kan by på fordi det viser samhold og glede, og det er det fotballen egentlig handler om, sier Hareide.

– Det er et kollektiv som viser glede, var dommen til NRKs ekspert.

Tidligere målmaskin Gary Lineker ble også begeistret av brasilianernes dansing.

Sambafotball

Brasil tok ledelsen allerede etter sju minutter. Vinícius Júnior var dyktig da han fikk tid til å plassere ballen i motsatt hjørne. Ungguttens første VM-mål.

Fire minutter senere pekte dommer på straffemerket da Richarlison gikk i bakken. Fra straffemerket var Neymar iskald. Superstjernen fintet ut keeper og trillet ballen i mål.

Neymar finter ut keeper

Hans 76. landslagsmål. Dermed er det kun ett mål opp til Pelés scoringsrekord på 77.

Neymar har stått over de to siste kampene etter at han ble skadet mot Serbia i åpningskampen. Mandag var han tilbake på banen.

– Jeg ble veldig redd. Jeg brukte natten på å gråte mye, men alt ordnet seg heldigvis, sier Neymar om skaden etter kampen.

28 minutter var spilt da Brasil scoret sitt tredje mål. Denne gangen var det Richarlison som fikk æren av å avslutte et realt sambamål.

Til og med landslagssjef Tite klarte ikke å la være å danse.

That’s a filthy goal from Brazil. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) December 5, 2022

Brasil var ikke ferdig. Etter 36 minutter var det på nytt samba-dans blant spillerne. Lucas Paquetá var dødelig effektiv da Vinícius Júnior vartet opp med et nydelig innlegg. 4-0 etter 36 minutter.

West Ham-stjernen med Brasils fjerde mål

I andreomgang var ikke brasilianerne like skarpe. De hadde likevel god kontroll på kampen. Men da Seung-Ho Paik fikk drømmetreff fra 20 meter, var det lite Alisson kunne gjøre.

Her får Paik drømmetreff

Dessverre for Sør-Korea viste kampuret 75 minutter. Dermed var det knapt med tid for å sørge for et av VM-historiens største sjokk.

Brasil møter Kroatia i kvartfinalen på fredag. Kampen kan du se på TV 2 Direkte og Play fra klokken 15.30!