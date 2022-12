Van Gaal til TV 2: Slakter Danmark-sjefens forslag

IKKE IMPONERT: Louis van Gaal fnøs av TV 2s spørsmål under fredagens pressekonferanse. Foto: JOHN SIBLEY

– Det er søppel! Jeg kan utdype hvorfor, men jeg synes det er søppel, sier van Gaal til TV 2.

Spørsmålet handlet om diskusjonen som har pågått i forbindelse med en mulig endring av VM-oppsettet.

Danmark-trener Kasper Hjulmand lanserte følgende forslag etter VM-starten fordi det var uklart hvorvidt det ville lønne seg å ende på første- eller andreplass i Frankrike, Danmark, Tunisia og Australias gruppe etter at Argentina tapte sin åpningskamp.

– Jeg har alltid ment at det i et VM ville vært en veldig, veldig god idé å trekke lodd blant første- og andreplasserne så man ikke kan se over på en annen gruppe og vurdere, sa Hjulmand.

– Vi har sett før i historien at et lag kanskje kunne tenkt seg å møte noen andre, særlig når det er en kamp som blir spilt før man selv skal i aksjon. Det gjør at man kan velge. Jeg synes ikke det er riktig i sport at det ikke alltid kan betale seg å vinne, sa Danmark-sjefen.

Danskene slapp å ta høyde for den bekymringen, ettersom de røk ut av mesterskapet med kun ett poeng.

For Spania var derimot problemstillingen høyaktuell. Mot slutten av torsdagens kamp kunne de ta foten av gasspedalen selv om de lå under 1-2 mot Japan, ettersom Tyskland ledet komfortabelt over Costa Rica, og dermed seile inn til en gunstig andreplass.

Mens gruppevinner Japan møter Kroatia i åttedelsfinalen, skal Spania ut i en antatt enklere kamp mot Marokko. Veien videre til semifinalen blir etter alt å dømme forholdsvis gunstig ettersom de trolig møter Portugal istedenfor Brasil, som hadde vært tilfelle som gruppevinner.

Likevel mener van Gaal at det er «tull» å endre oppsettet til en trekning der man ikke kan regne seg frem til om første- eller andreplassen lønner seg.

– Jeg tror alle lag ønsker å vinne. Fotball er en sport der det kan skje overraskelser. Det er ikke slik at den beste alltid vinner, sier van Gaal til TV 2.

USAs landslagssjef Gregg Berhalter fikk også formidlet Hjulmands forslag til VM-endring av TV 2.

– Det er interessant, sier Berhalter og tenker seg litt om.

– Et interessant konsept. Jeg har faktisk ikke tenkt på det før. Når VM er over, kan jeg kanskje få tid til å tenke mer på det og gi deg et bedre svar, sier han.

Berhalter snur seg mot sin kaptein Tyler Adams og spør: «Noe du vil legge til?»

– Jeg bryr meg ikke, sier Adams til latter fra salen.