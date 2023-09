Van Gaal antyder at VM var rigget: – Messi skulle bli verdensmester

RIGGET? Louis van Gaal mener sterke krefter ville at Lionel Messi skulle kysse VM-trofeet. Foto: Martin Meissner

Mandag kveld var Van Gaal til stede på en prisgalla i Utrecht, og i et intervju med den nederlandske kringkasteren NOS mer enn antydet han at arrangøren hadde lagt opp til at Argentina-kaptein Lionel Messi skulle få sin etterlengtede VM-tittel.

Slik gikk det også etter en dramatisk VM-finale mot Frankrike, der argentinerne vant på straffer. Det gjorde de for øvrig også mot Van Gaal og Nederland i kvartfinalen.

– Jeg vil egentlig ikke si så mye om det. Når du ser hvordan Argentina får målene sine, hvordan vi får våre og hvordan noen argentinske spillere gikk over streken uten å bli straffet, så tror jeg det hele er planlagt spill, sier 72-åringen.

Reporteren spør Van Gaal om hva han mener med uttalelsen.

– Jeg mener det jeg sier. At det var planlagt at Messi skulle bli verdensmester. Ja, det tror jeg.

KONSPIRATORISK: Louis van Gaal har sin egen teori om hvorfor Argentina vant fotball-VM. Foto: RAMON VAN FLYMEN

Den nevnte kampen mot Nederland var av det høyst dramatiske slaget. Argentina fikk åtte gule kort, men klarte å holde alle elleve spillerne på banen. Nederland fikk også åtte gule kort, to av dem til Denzel Dumfries, som dermed ble utvist på tampen av annen ekstraomgang.

Van Gaal ga seg som trener etter VM, men måten Nederland røk ut på plager ham tilsynelatende fortsatt. Nå er allikevel det viktigste for ham å passe på egen helse. Ekstreneren ble nylig operert igjen etter at han ble diagnostisert med prostatakreft i slutten av 2020.

– Det er fortsatt det samme. Jeg ble operert igjen 9. august, og det oppsto komplikasjoner. Jeg skal ikke kjede deg med hva som skjedde. Men nå ser det fint ut. Jeg må hvile til 19. september, og så får vi se om man er i rute etter operasjonen, sier han til NOS.

