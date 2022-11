Van Dijk i munnhuggeri med legende

Louis van Gaal og de nederlandske stjernene får krass kritikk i hjemlandet etter kun 1-1 mot Ecuador i andre VM-kamp fredag.

Etter Cody Gakpos tidlige ledermål tok Ecuador over, og søramerikanerne fikk også utligningen ved Enner Valencia.

– Det er så tannløst, kommenterte TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller da Nederland gikk seg fast på vei fremover.

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Kaptein Virgil van Dijk slipper heller ikke unna kritikk.

KRITISK: Fotballegenden Marco van Basten etterlyser at Liverpool-stopper Virgil van Dijk tar større ansvar som Nederland-kaptein. Foto: FLAVIO LO SCALZO / REUTERS

Den nederlandske fotballegenden Marco van Basten refset innsatsen og lederstilen til Liverpool-stopperen i NOS' VM-studio.

Van Basten mener van Dijk burde tatt større ansvar og presset laget fremover i stedet for å forsvare den tidlige 1-0-ledelsen.

– Jeg synes at Virgil (van Dijk) må ta hovedrollen i det. Han snakker mye, men sier ingenting, sier Marco van Basten.

– Hvem er den beste spilleren på laget? Det er Virgil. Hvis du ser hva han gjør når laget har ballen, så sentrer ballen til spillerne som er nærmest ham. Han må få opp tempoet. Det går bare altfor sakte, fortsetter den tidligere Ajax- og Milan-angriperen.

– Det begynner med forsvaret. Virgil må sørge for å få tempoet i spillet. Han spilte hver ball til enten Nathan Aké eller Jurriën Timber. Jeg synes han må ta mye mer ansvar, sier Maco van Basten.

Van Dijk slår tilbake mot kritikken overfor Voetbal International.

– Jeg tror ikke han noen gang har vært positiv, så hva skal jeg gjøre med det? Det er enkelt å lage en analyse fra TV-studio. Jeg spilte overhodet ikke min beste kamp, men tingene som blir sagt om meg som en mislykket kaptein: Hva skal du med den informasjonen? Jeg går alltid foran og leder laget på best mulig måte, sier van Dijk.

SLÅR TILBAKE: Virgil van Dijk svarer på kritikken til Louis van Gaal. Foto: Darko Vojinovic / AP

På spørsmål om han er for streng med Liverpool-stopperen, svarer van Basten at en voksen kar som van Dijk må tåle å få kritikk.

Van Basten stusser over uttalelsene til van Dijk etter kampen, der han roser Ecuador for å være et godt lag.

– Van Dijk sier at Ecuador har et godt lag, men har vi et dårligere lag? Nei. Han må sørge for at noe skjer. Tenning. Kanskje krangling. De kan behandle hverandre bra, men det gjør de heller ikke, sier van Basten, som også mener van Dijk gjorde en svak jobb på baklengsmålet.

Nederland slo Senegal 2-0 i VM-premieren, før det ble 1-1 mot Ecuador. I den siste kampen i gruppespillet venter Qatar.