Utskjelt spiss sendte Canada ut av VM: – Helt avgjørende

Andrej Kramarić (31) svarte kritikerne med to lekre scoringer.

JUBEL: Andrej Kramaric kunne juble for to mål mot Canada. Foto: ANTONIN THUILLIER

Kroatia 4-1 Canada

– Vi skal faen meg ta dem!

Det var Canada-trener John Herdmans beskjed til sine spillere før møtet med Kroatia. Utspillet fikk den kroatiske troppen til å reagere, mens flere medier kalte kommentaren respektløs.

Etter kampen kunne også Kroatia snakke høyest, takket være Andrej Kramarić. Spissen scoret to i 4-1-seieren.

– Vi viste faen meg hvem som skulle ta hvem, sier Kramarić på pressekonferansen etter kampen, og henviser til Herdmans kommentar.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah lot seg imponere av Kramarić.

– Han har fått kritikk for å ikke score nok, men viser her at han er iskald.

– Jeg tror det at han nå har fått seg to mål, selvtillit og er i gang for fullt i VM er helt avgjørende for Kroatia. Mandzukic har jo vært kongen og har egentlig vært savnet frem til nå.

Kramarić har levert målpoeng i fleng i Bundesliga de siste sesongene, men på landslaget har det aldri stemt helt for kraftpluggen. Kun 20 mål har det blitt på 75 landskamper, før møtet med Canada.

– Hvor langt kan Kramaric skyte Kroatia i VM?

– Når du ser på sentrallinjen med en veldig rutinert herremann i Lovren og en unggutt i Gvardiol. Også har de kanskje VMs aller beste midtbanetrio. Med den sentrallinjen bak seg, så tror jeg Kramaric kommer til å få både muligheter og rom. Han kommer til å bli vanskelig å ta ut, siden Kroatia nå viser de har flere strenger å spille på.

For Canada stopper VM i gruppespillet. Med to tap på to kamper kan ikke de avansere fra gruppe F.

– Jeg er skuffet. Det er ikke lett å ta dette tapet. Vi gjorde vårt beste, kjempet i hvert eneste minutt. Dette spillet handler om å vinne, spesielt i turneringer, sier Alphonso Davies.

Historiske Davies

Som uttalelsene før kampen, gikk Canada respektløst til verks mot Kroatia.

Kun 68 sekunder tok det før Canadas store stjerne, Alphonso Davies, stanget de svartkledde i ledelsen. Målet var Canadas første i VM noensinne.

– Se hvordan han kommer inn med kraft, kompromissløshet og nådeløshet, kommenterte Endre Olav Osnes.

– Navnet hans alltid stå i gullskrift, Amankwah.

Kroatisk comeback

Kramaric trodde han hadde utlignet etter 25 minutter, men en offside i oppbyggingen spolerte 1-1.

– For et antiklimaks for Kramaric og Kroatia, kommenterte Endre Olav Osnes.

Ti minutter senere satte spissen ballen i mål igjen fra skrått hold. En lekker tunnellpasning fra Ivan Perisic satte opp Kramaric til 1-1-målet.

Tunnellpasningoppskriften skulle også lede til Kroatias ledermål. Josip Juranovic fant Marko Livaja, som banket inn 2-1 like før pause.

– Et fantastisk mål! Han har vært en åpenbaring, sier Amankwah om Hajduk Split-spiller Livaja.

Kramaric var igjen mannen med målet da Kroatia gikk opp til 3-1 med tjue minutter igjen.

På overtid la Kroatia på til 4-1 da Mislav Orsic serverte Lovro Majer på åpent mål.