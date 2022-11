Ut mot Ronaldo-hyllest: – Håpløst

Fifa-gruppemedlem Sunday Oliseh berømmer Cristiano Ronaldo og andre spisser for å ha blitt bedre til å konstruere straffer. Det får TV 2s fotballekspert til å reagere.

Cristiano Ronaldo ble historisk da han scoret på straffespark i VM-premieren mot Ghana torsdag, men mange mener den portugisiske stjernen aldri burde fått muligheten fra ellevemetersmerket.

Den tidligere engelske landslagsstopperen Matthew Upson, som jobber som fotballekspert hos BBC, gikk så langt som å beskylde Ronaldo for filming da han gikk ned i duellen med Mohammed Salisu.

Se situasjonen i videovinduet øverst!

– Dommeren ga et straffespark som aldri var et straffespark. Det så alle. Så hvorfor gir han straffe? Er det fordi han er Ronaldo. Dommeren hjalp oss ikke, raste Ghanas landslagssjef Otto Addo til BeIN Sports.

Men ikke alle er kritiske til Ronaldo og dommeravgjørelsen.

– Helt genialt

Tidligere Nigeria-spiller Sunday Oliseh sitter i en teknisk studiegruppe i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), som ledes av tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger.

Gruppen analyserer alle kampene, og straffesituasjonen ble tema under et møte i Doha denne uken.

Oliseh hyller Ronaldo for måten opptrådte i situasjonen.

NIGERIA-HELT: Sunday Oliseh jubler for mål mot Spania i 1998-VM. Foto: GRIGORY DUKOR / REUTERS

– Kanskje spissene er blitt smartere? Folk kan si hva de vil om Ronaldo, men det var smart av ham å vente et sekund på å berøre ballen og la foten fortsette fremover i påvente av kontakt. Det er helt genialt, sier Oliseh, ifølge BBC.

– La oss berømme spissene for å bli smartere. VAR er også en stor grunn til hvorfor det blir delt ut flere straffespark. Dommerne kan se på situasjonene tre-fire ganger, fortsetter nigerianeren.

– Merkelig og håpløst

I TV 2s VM-studio møter utspillet til Oliseh kritikk.

– Det er en merkelig og håpløs kommentar, for du premierer og hyller spillere som oppsøker eller kanskje spekulerer i disse straffesituasjonene, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Dette fikk du ikke se på TV: Rasende Ronaldo

– Det er ingen som ser disse kampene som er glade i billige straffer. Er det straffe, så er det straffe, men blir det for mange av disse tvilstilfelle, spesielt hvis spillerne begynner spekulere veldig i det, ødelegger det opplevelsen av å se kamp, fortsetter han.

Amankwah får støtte av Anne Sturød i TV 2-studio.

– Det blir spennende å se hva dommersiden synes om sånne hyllester, for det er noe man gjør for å lure dem på et vis, sier hun.

– De skal selvfølgelig prøve å skaffe seg fordelene de kan, men at «Fifa technical study group» kaller det genialt, er skivebom, mener Amankwah.

Ronaldos scoring mot Ghana gjorde han til den eneste mannlige spilleren som har hatt nettkjenning i fem verdensmesterskap.