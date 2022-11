United-stjerne reddet Brasil: – Et eventyr av en scoring

Brasil - Sveits 1-0

Se Casemiros kunstscoring i videovinduet øverst!

Et Brasil uten lagets store stjerne Neymar, slet med å trenge gjennom Sveits. Men med 83 minutter på klokken dundret Casemiro inn seiersmålet.

– Ronaldo og Roberto Carlos kan smile på tribunen, det er et eventyr av en scoring, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen, som også kalte scoringen for «magi».

Brasil leder nå gruppe G med seks poeng, foran Sveits med tre. Kamerun og Serbia har ett. De er har med andre ord allerede sikret en plass i åttedelsfinalen.

– Mesterskapsfavoritten er i rute, oppsummerte TV 2s kommentator Morten Langli.

– Det er ikke bare jåleri, noe av det de gjør er også dødelig effektivt, kommenterte Mathisen.



SIKRET SEIER: Casemiros suser var nok for Brasil. Foto: MARKO DJURICA

Neymar måtte gi seg med en ankelskade i 2-0-seieren over Serbia.

Senere kom beskjeden om at superstjernen gikk glipp av gruppespillet, som 30-åringen selv kalte for et av hans «tøffeste øyeblikk» i karrieren.

Vinicius Junior sto for de gulkleddes største mulighet før pause. Raphinha pisket et innlegg inn, hvor Real Madrid-vingen løp seg fri på bakerste. Yann Sommer sto i veien.

Med timen passert åpnet det seg bak hos Sveits. Vinicius Junior ble spilt alene gjennom, og var iskald alene med Sommer.

Jubelen stilnet kjapt, for dommer Ivan Barton trakk tilbake målet. Dette fordi Brasils spiss Richarlison kom fra offside-posisjon, da han mottok ballen.

– Den er ganske klar, konkluderte Erik Thorstvedt i TV 2-studio.

Målet skulle likevel komme. Vinicius Junior kombinerte med Rodrygo, som fant Casemiro. United-midtbanen banket til på hel volley, via en Sveits-spiller og i mål.

Lidenskapen den brasilianske fansen viste imponerte TV 2s Simen Stamsø-Møller.

– Det var et voldsomt lydnivå og et vanvittig kok. De ble løftet fram av publikum, helt rått, sa fotballeksperten fra indre bane.