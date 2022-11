Ukjent tysker reddet VM-håpet: – Ny kultfigur

Spania 1-1 Tyskland

Forventningene var naturligvis store til gigantduellen mellom Tyskland og Spania. Storoppgjøret så ut til å bli avgjort av en magisk chip fra Álvaro Morata etter timen.

– Dette er det som skjer når man har en spiss i boksen, sa Alan Shearer på BBC.

Den beskjeden nådde kanskje Tyskland-benken. Hansi Flick svarte med å bytte inn nokså ukjente Niclas Füllkrug etter 70 minutter.

13 minutter senere hadde den 29 år gamle Werder Bremen-spissen utlignet mot Spania, i bare hans tredje landskamp.

– Niclas Fullkrüg... Vår superjoker, sier Thomas Müller etter kampen, og legger til:

– For et mål! Dette er fotball. Dette er sport. Man trenger slike historier for å gå videre, og nå har vi den siste kampen til å gå videre.

Spanias målscorer Morata lot seg også imponere over Werder Bremen-spillerens mål.

– De scoret et veldig fint mål i sluttminuttene. Dette er fotball. Kanskje vi kunne vunnet, men når Tyskland får en sjanse som det, da blir det vanskelig å stoppe dem, sier Morata.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller synes det var stilig at Fullkrüg ble Tysklands redningsmann.

– Det er sånn helter skapes!

– Dette kan bli en ny kultfigur. Se på den avslutningen, pang opp i krysset. Nådeløst! Kontant og deilig satt.

Füllkrug debuterte for det tyske landslaget 16. november mot Oman. Han ble da den eldste debutanten for Tyskland på over 20 år.

– Han var jo et overraskende uttak fra Hansi Flick. Han kom inn sent i troppen, sier TV 2s kommentator Morten Langli.

Gruppe E avgjøres i siste gruppespillrunde torsdag. Tyskland møter Costa Rica, mens Spania møter Japan.

– Det er et kjempeviktig poeng for oss. Spania har et fantastisk lag og spilte bra med ballen. Vi spilte med hjertet på banen i dag, sier Müller.

Bryter sammen: – Hvis kona mi ser dette, dreper hun meg!

Keeperkaos: – Strøm i foten

Høyt press og susende taklinger preget en intens start på kampen. Den første sjansen fikk Dani Olmo etter sju minutter. Spanjolens suser gikk via Manuel Neuers keeperhansker, i tverrligger og til corner.

REDNING: Manuel Neuer reddet Dani Olmos suser. Foto: MATTHEW CHILDS

Etter en avgjørende redning, skulle begge lags keepere kløne det til.

Først ut var Spania-målvakt Unai Simon. En grusom pasning endte i beina på Serge Gnabry, ved sekstenmeterstreken, men tyskerens skudd gikk utenfor.

Deretter skulle Neuer gjøre samme feil. En feilpasning gikk rett til Olmo, som fant Ferran Torres. Barcelona-angriperen ble taklet i siste liten.

– Her ser vi to keepere med strøm i foten, kommenterte Langli.

Antonio Rüdiger trodde han hadde sendt Tyskland i ledelsen like før pause. En kontant heading gikk i mål, men stopperen var offside. 0-0 til pause.

Morata-kunst

Etter timen skulle det omsider bli uttelling.

Innbytter Álvaro Morata løp seg fri fra Niklas Süle på første stolpe, og satte ballen i nærmeste hjørne med utsiden av foten. Kunstscoringen var spissens andre på to kamper.

– Det er en glimrende bevegelse av Alvaro Morata. En lekker avslutning av den utskjelte spissen, sier Stamsø-Møller.

KUNSTMÅL: Álvaro Morata sendte Spania i føringen med en lekker scoring. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

– Det er klasse, med utsiden av foten, over Manuel Neuer, kommenterte Morten Langli.

Kampen endte 1-1 etter Fullkrügs scoring i det 83. minuttet.