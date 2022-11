UD med advarsler til nordmenn – det bekymrer ikke Dag (60)

Utenriksdepartementet advarer nordmenn som reiser til Qatar under fotball-VM, om at de kan bli arrestert om de utviser «usømmelig» atferd.

I en egen reiseinformasjon lagt ut på UDs hjemmeside, gis det klare råd og advarsler:

«Qatar er et muslimsk land hvor islamsk lovgivning (sharia) regulerer de fleste sider ved samfunn og rettsvesen. Seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn er forbudt i Qatar», skriver UD.

«LHBTI-personer som er kjent i offentligheten risikerer å bli arrestert og siktet også for andre former for lovbrudd, eksempelvis atferd som lokalt karakteriseres som «usømmelig», heter det videre i reiserådene.

Avbryter intervjuet etter homofili-svar

Reiser ned

Qatarske myndigheter har – til tross for strenge lover – sagt at alle besøkende er velkomne til landet under VM.

– For min egen del er jeg nok ikke så bekymret, siden jeg ikke kommer til å drive med utagerende adferd. Siden Qatarske myndigheter har sagt at man ikke skal drive med slik adferd, så er det deres jobb (UD) å gi rådene, sier Dag Tuastad, førstelektor i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo.

Til lokalavisen Kvinnheringen forteller 60-åringen at han er med i et forskningsprosjekt om fotball og islamisme, og om kort tid reiser han ned til Qatar for å se på hva som skjer med det puritanske og islamistiske samfunnet når landet inviterer hele verden til et mesterskap.

REISER NED: Dag Tuastad reiser til Qatar-VM for å forske på publikumsadferd. Foto: Privat

– I Qatar har man gått ut og sagt at man ikke skal ha en utagerende adferd, og at man kommer til et konservativt land. Jeg tolker det mer som et forsøk på en bevisstgjøring om forholdene som vil møte i landet, rundt blant annet alkohol og seksuell oppførsel, sier Tuastad til TV 2.

Han fortsetter:

– Ordenspolitiet der har lavere terskel for å bryte inn der enn i andre fotballkontekster, mener han.

– Vil se merkelig ut

Det er gjennom Norsk Forskingsråd han skal har fått midler til å forske på publikumsadferden.

– Forskningsmessig er dette en veldig viktig begivenhet. Så dette er faglig spennende, sier Tuastad.

Han tror han møter mennesker som er opptatte av «fotballfesten» landet inviterer til.

– Jeg forventer å møte et annet fokus enn det som er i Norge. Vi har fokus på menneskerettigheter og arbeidsforhold, som mange fra andre deler av verden er mindre opptatt av.

– Det er et forsøk på å lage en muslimsk-arabisk folkefest, der ting vil se merkelig ut fra et norskståsted, men ikke nødvendigvis fra et arabisk perspektiv, forteller Tuastad.

FORSKNINGSPROSJEKT: Dag Tuastad (60) reiser om kort tid ned til Qatar-VM for å se på hva som skjer med det puritanske og islamistiske samfunnet når landet inviterer hele verden til et mesterskap. Foto: Universitetet i Oslo

– Risikerer bot, fengsel eller utvisning

UD minner også om at det er forbudt å ta med alkohol inn i landet og at alkohol bare må nytes på anviste steder.

I Qatar er det også lover som regulerer seksuelle relasjoner mellom personer som ikke er gift. Det er forbudt å bo sammen med eller dele hotellrom med en person av motsatt kjønn dersom man ikke er gift eller er i nær relasjon.

«Man risikerer bot, fengselsstraff og/eller utvisning», skriver UD.

UD minner også om at ingen som ikke allerede har VM-billett kan reise inn i Qatar før 2. desember.

VM åpner førstkommende søndag og avsluttes med finalen 18. desember.