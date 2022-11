Tyske stjerner i krisemøte: – Jeg var forbannet

Pressesonen på Khalifa International Stadium er trolig stedet der journalister har fått tak i flest overskrifter så langt i VM – med unntak av Gianni Infantinos pressekonferanse dagen før åpningskampen.

Like etter det sjokkerende 1-2-tapet til Tyskland mot Japan kom de tyske stjernespillerne ut for å møte pressen.

Og da var det ikke snakk om å legge en demper på følelsene.

Den franske avisen L’Équipe beskriver blant annet uttalelsene til keeper Manuel Neuer og midtbanespilller Ilkay Gündogan som «voldsom kritikk» mot ikke-navngitte lagkamerater.

– Vi hadde nok sjanser til å score to eller tre mål, sa Gündogan.

– Vi ga dem to mål. Det andre var kanskje det enkleste målet som er scoret i VM-historien, sa han og ristet på hodet, før han åpenbart pekte på noen av lagkameratene da han la til:

– Det føltes som at noen ikke ønsket ballen mer. Du må vise deg frem, bevege deg vekk fra motstanderne dine. Jeg vet ikke om det var mangel på modenhet eller kvalitet, men vi hadde ikke løsninger.

– Kan ikke stole på hverandre

Manuel Neuer sa det samme om at «ikke alle viste at de ønsket ballen».

– Dette er grunnleggende ting alle er nødt til å kunne hvis de spiller for Tyskland, sa keeperen, som ikke ønsket å nevne navn.

Uttalelsene til både Neuer og Gündogan har vakt oppsikt i flere internasjonale medier og beskrives som et dårlig tegn for det tyske samholdet.

En av journalistene i pressesonen var anerkjente Raphaël Honigstein, som skriver for The Athletic.

Han oppsummerer stemningen i kjølvannet av den tyske nedturen slik:

– Det var mange ulike svar, men spørsmålet var alltid det samme: «Hva i helvete skjedde der ute?»

Ifølge Honigstein «lærte Hansi Flicks menn at de ikke kan stole på hverandre».

Han skriver også at det skal være splittelser i den tyske troppen mellom de som tilhører Bayern München, og noen av de yngre tilskuddene som ikke spiller i den tyske storklubben.

The Guardian-skribent Jonathan Wilson skriver at «Tyskland er ikke lenger et turneringslag, og de virker ikke å ha ledere lenger».

– For første gang på 20 år stilles det spørsmål om utviklingen til tysk fotball, skriver Wilson.

– Jeg var forbannet

Senere denne uken har det blitt kjent at tyskerne organiserte et krisemøte som av The Guardian beskrives som «opphetet».

– Jeg var forbannet, bekreftet Kai Havertz under lørdagens pressekonferanse.

Kai Havertz på trening. Foto: INA FASSBENDER

– Enten det har vært offentlig eller ikke, har kritikken vært konstruktiv. Når vi taper en kamp vi har ventet måneder på, må vi fortelle hverandre sannheten. Det gjør et lag sterkt. Alle kom ut av det med en positiv følelse, sier mannen som bekledde Tysklands «falske nier»-posisjon mot Japan.

Tyskland fikk seg også en positiv overraskelse i oppladningen til skjebnekampen mot Spania da Japan overraskende nok tapte 0-1 mot Costa Rica.

Uavgjort mot Spania og seier over Costa Rica i siste kamp ville trolig ikke vært nok til avansement dersom Japan hadde vunnet, men nå vil det trolig holde så lenge Spania ikke taper mot Japan – så lenge Tyskland vinner med mer enn ett mål mot Costa Rica.

Tyskland mot Spania ser du på TV 2 Direkte og TV 2 Play søndag kveld fra klokken 19.30.