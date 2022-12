TV 2s eksperter er ikke enige: – Ingen over og ingen ved siden

Se Argentina mot Kroatia i VM-semifinalen tirsdag fra 20.00 på TV 2 Direkte!

Tirsdag kan Argentina og Lionel Messi ta et nytt steg mot VM-tittelen om de slår Kroatia i semifinalen.

Før Messi eventuelt vinner den forgjettede troféet, er det mange som aldri vil hevde at han kan bli sett på som tidenes beste fotballspiller.

En diskusjon som frem til de seneste årene stort sett har dreid seg om to navn: Brasils Pelé og Argentinas Diego Maradona.

De to står nå også igjen i TV 2s konkurranse VM-historiens beste, der dere lesere har stemt frem daglige kandidater til det som nå står igjen som den store finalen.

Heller ikke der klarer TV 2s tunge ekspertise å bli enige.

– Vi husker VM-sluttspillene gjennom individuell briljans. Det er sånn vi katalogiserer VMene. Dette er to verdige kandidater, dette er to mestere som har preget sluttspill, sier Øyvind Alsaker.

For selv om Pelé står med tre VM-titler - som den eneste i historien - har Diego Maradona satt sterkere fotspor i fotballen enn noen andre.

Måten han egenhendig ledet Argentina til seieren på i 1986 står som kroneksemplet på hva én enkeltspiller kan utgjøre alene, og trollmannen fra Buenos Aires var også nære ved å gjøre det samme fire år senere.

– Han var utrolig på og utenfor banen. Et ikon som alltid kommer til å bli husket som den aller største. Også i VM-sammenheng, sier Erik Thorstvedt.

Se de to TV 2-profilenes gjennomgang i videovinduet øverst, og gi din stemme til din favoritt her!

– Sjelden jeg sier dette om Maradona

Pelé slo gjennom i VM som 17-åring og vant mesterskapet for første gang allerede i 1958, og tok sin tredje tittel hele tolv år senere som den dominerende spilleren i VM i 1970.

Og da FIFA kåret århundrets spiller i 2000, så de ingen annen utvei enn å dele prisen mellom de to ...

– Pelé er den største for meg, fordi det ikke bare var ett VM. Det var ikke bare to VM. Det var tre VM. Ingen over og - og det er sjelden jeg sier dette om Maradona - heller ingen ved siden av Pelé akkurat her, sier Alsaker.

DE TO STORE: Her er Pelé og Maradona avbildet sammen i forbindelse med en prisutdeling i Italia i 1987. Foto: AP/File

– Så hvordan slår du da Pelé?

– Da må du være Maradona. For det er bare det største som har vært. Ikke bare i egenskap av den han var som fotballspiller, men alt det andre også. Som ikke bare var positivt, men som gjorde at folk greide å relatere til ham og trykke ham til sitt bryst. Han ble for mange en form for gud, forklarer Thorstvedt.

TV 2s lesere ser også ut til å være like delt i sitt syn. Før den historiske duellen i TV 2-VM-universets «VMs beste»-konkurranse konkluderes tirsdag kveld, er det få stemmer som skiller de to gigantene. I skrivende stund er stillingen 50-50 ...

PS! På veien til finalen har Pelé allerede slått ut Eusébio, Gerd Müller og Ronaldo, mens Maradonas hinder på veien har vært Ferenc Puskas, Lothar Matthäus og Zinedine Zidane.

