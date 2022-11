TV 2s ekspert om vinter-VM: – Eneste gangen vi får se spillerne i toppform

TV 2s ekspert Petter Myhre mener VM i november og desember er svært gode nyheter for nasjonene som deltar i mesterskapet.

Nytt i årets mesterskap er at TV 2 sender pausesendingene i VM-senteret.

Der vil de oppsummere første omgang, det vil også være mulig for seerne å stille spørsmål til TV 2s eksperter.

I pausen mellom USA og Wales fikk TV 2s eksperter Petter Myhre og Solveig Gulbrandsen følgende spørsmål:

– Hvordan påvirkes spillerne av at VM spilles midt i sesongen?

– Det er ikke forsøkt før. Som regel får man en pause og en liten oppkjøring før VM. For mange har sesongen nettopp startet, så jeg vil tenke at man kommer til å se utfallet etter VM. Når spillerne er tilbake i klubbene sine, sier Gulbrandsen.

Petter Myhre tror et VM midt i sesongen sørger for at man får se spillerne i sin beste form.

– Jeg er ganske sikker på at dette er den eneste gangen vi får se et VM hvor spillerne er i toppform. De har kommet godt i gang med sesongene sine. Det var bare en uke fra siste seriekamp, før VM startet. Det er ingen grunn til at vi ikke skal få se disse spillerne i toppform, sier Myhre.

TOPPNIVÅ: Petter Myhre tror vinter-VM sørger for spillere i toppform. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Vanligvis har spillerne lagt bak seg 40-50 kamper før de reiser til VM om sommeren. Denne sesongen har de fleste VM-spillerne spilt rundt 20 kamper før VM.

– Jeg tipper også at siden lagene ikke har fått noe særlig tid til samhandling, så vil man kanskje se en forvandling fra gruppespillet og utover. Her lønner det seg å henge med fra start, sier Gulbrandsen.

