TV 2s ekspert: Derfor var tapet godt nytt for Spania

Spania gikk på et sjokktap mot Japan og mistet gruppeseieren. Likevel kom de seirende ut, mener TV 2s ekspert.

Japan-Spania 2-1

– Dette ble en helt perfekt kveld for Spania, for nå får de Marokko i åttedelsfinalen, sier Jesper Mathisen.

Japan snudde svært overraskende kampen etter å ha blitt rundspilt i første omgang.

Om Spania hadde utlignet, ville de ha vunnet gruppen. I samme slengen ville Tyskland gått videre som gruppetoer med bedre målforskjell enn Japan.

Slik ble det ikke.

Dermed ender Luis Enriques mannskap på andreplass, og skal møte Marokko i åttedelsfinalen. Japan skal som gruppevinner møte Kroatia.

– Tapet for Japan er jo isolert sett pinlig, men da det ble som det ble, er nok samtlige med spansk pass godt fornøyd i kveld.

– Det var mye bedre for Spania å bli nummer to i denne gruppen enn å vinne den med tanke på veien videre. I tillegg kvitter de seg med Tyskland, som heller ikke er negativt for spanjolene, kommenterer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Japan havner trolig på samme side av turneringstreet som to av de største favorittene.

Her kan du se turneringstreet.

De kan møte Argentina i en semifinale.

I en eventuell kvartfinale ligger det an til å bli Brasil, gitt at brasilianerne tar vare på ledelsen de har på tre poeng i sin gruppe.

Spania ligger på sin side an til å kunne møte Portugal i en kvartfinale.

I en semifinale blir det England, Senegal, Frankrike eller Polen.