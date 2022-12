TV 2-ekspert kårer VMs lag: – Har tatt meg på sengen

– Jeg har tatt ut et lag som jeg mener hadde vunnet VM ti av ti ganger hvis de hadde fått muligheten til det. Etter mye grubling har jeg kommet frem til et lag som jeg tror er et uslåelig fotballag.

Det sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah i en spesialepisode av VM-podkasten, der han har tatt på seg oppgaven med å kåre nettopp 2022-VMs beste lag.

Laget kommer før FIFAs offisielle utvalgte, og også før finalekampene finner sted, men Amankwah er klar på at mye uansett skal til for å dunke ut hans utvalgte.

– Veldig mange av de største stjernene har faktisk levert over det jeg hadde forventet, og som alltid i et VM så er det nye stjerneskudd – spillere som selv vi som ser mye fotball ikke har vært så oppmerksomme på – som slår gjennom på den aller aller største scenen.

Lytt til alle refleksjonene i nyeste episode av TV 2s VM-podkast her: (ekstern side)

EKSPERT: Yaw Amankwah er fotballekspert hos TV 2, og har gjennom VM vært programleder for TV 2s daglige VM-podkast. Foto: Mathias Kleiveland. TV 2

TV 2-ekspert Yaw Amankwahs VM-lag:

Keeper: Dominik Livaković (Kroatia)

– Gigantisk på keeperplass. Han er god på det en keeper skal være god på, for han er god på streken. Og han er fantastisk på straffer. Jeg tror Kroatia gikk til straffekonkurransene og gledet seg da de visste at de hadde ham som bakerste mann.

Utfordrere keeperplass: Hugo Lloris (Frankrike), Wojciech Szczęsny (Polen), Emiliano Martínez (Argentina), Yassine Bounou (Marokko)

Høyreback: Achraf Hakimi (Marokko)

– Jeg var aldri i tvil. Han har alt du kan ønske deg av en høyreback. Marokko-spillerne jobbet så steinhardt og ofret så mye. Etter hvert falt de som fluer, men Hakimi fortsatte og fortsatte. En toveisspiller av helt enorm klasse.

SENSASJON: Her trøstes Achraf Hakimi av PSG-kompisen Kylian Mbappé, etter det som tross alt var et sensasjonelt VM av det marokkanske laget. Foto: KARIM JAAFAR

Midtstoppere: Raphaël Varane (Frankrike) og Joško Gvardiol (Kroatia)

– Jeg synes faktisk Varane er litt undervurdert. Søndag kveld kan han stå med fire Champions League- og to VM-titler. Highlights-reels av ham i VM er ikke nødvendigvis fulle av spektakulære taklinger i siste liten, som mange andre, men han er så smart og posisjonerer seg så godt. Han holder hodet kaldt, han oser klasse fra stopperplass. At du ikke alltid legger så mye merke til ham, tror jeg handler om at han avverger situasjoner før de oppstår. Det er det de aller, aller beste stopperne gjør.

– Myten om Gvardiol i dette mesterskapet blir bare større når han spiller med den masken. 20 år gammel, og for et monster. Han er offensiv, aggressiv og fantastisk god med ball, og utstråler et mot med og uten ball som bare er sinnssykt fett å se på. Man skal ikke la seg farge av at han ble rundlurt av Messi, for Messi er Messi. Det kommer aldri til å skje igjen.

Lurer du på hvorfor det aldri vil skje igjen? Lytt til Amankwahs forklaring i podkasten!

Venstreback: Théo Hernandez (Frankrike)

– Frankrike har en helt ufattelig bredde i troppen, og denne spilleren understreker den bredden. Han kom inn for sin bror etter et kvarter i den første kampen, i en karbonkopi-bytte. Han har vært fantastisk, og kronen på verket blir på mange måter målet mot Marokko.

Se den akrobatiske scoringen her:

Utfordrere forsvar: Diogo Dalot (Portugal), Thiago Silva (Brasil), Roman Saïss (Marokko), Harry Maguire (England), Ibrahima Konaté (Frankrike), Nicolás Otamendi (Argentina)

Midtbanespillere: Luka Modrić (Kroatia), Sofyan Amrabat (Marokko), Antoine Griezmann (Frankrike)

– Luka Modrić er et kunstverk av en spiller. På tross av at han må være inne på oppløpssiden av sin fotballkarriere, så har han den aksjonsradiusen. Med ham så er det ikke sikkert at det nærmer seg slutten. For en vanlig 37-åring så ville det vært steinsikkert, men det blir kanskje for bastant når det gjelder ham.

– Sofyan Amrabat er min favorittspiller i VM. Jernmannen som definerte Marokko, som utstrålte alle de kvalitetene som har definert Marokko. Disiplin, knallhard, oppofrende, spiller med hjertet utenpå drakten. Rett og slett bare utrolig kvalitet i spillet sitt med ball. For en spiller. Han kommer ikke ut fra det blå, men for mange som har sett på VM tror jeg det er første gang man legger merke til ham. Det har vært en glede å følge ham, og det er nesten slik at man står i sofaen og feirer og skriker nesten som om det skulle vært mål når han setter inn taklingene sine.

Her vrir Kylian Mbappé seg i smerte etter en knallhard takling fra midtbanespilleren:

– Antoine Griezmann har en ny rolle, og for et VM han har hatt. For en måte han har løst den midtbanerollen han har fått skreddersydd av Didier Deschamps. At han er genial offensivt har vi alltid visst, men den jobben han har gjort og den smartnessen han har vist defensivt, toveis, har tatt meg på sengen og vært utrolig imponerende. Det at en i utgangspunktet offensiv spiller er villig til å gjøre en så stor totaljobb for laget, sier også noe om lagmoralen hans. Han må rett og slett inn her, så god har han vært.

Utfordrere midtbane: Azzedine Ounahi (Marokko), Enzo Fernández (Argentina), Alexis Mac Allister (Argentina), Casemiro (Brasil), Aurélien Tchouaméni (Frankrike)

Angrepsspillere: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Frankrike), Bruno Fernandes (Portugal)

– Messi er Messi. Jeg føler det ikke er vits i å snakke så mye rundt det. Vi får se om han kan ta det hele veien. Gjør han det, er det ikke bare det at diskusjonen er lagt død, men jeg synes nesten det blir pinlig å ha diskusjoner når det kommer til sammenligning mellom ham og andre. I mine øyne er det så sinnssykt mye større avstand fra ham og ned til nestemann på en eventuell liste over verdens beste spillere i min levetid, enn det er fra nummer to til tre. Alle øyne kommer til å være på ham på søndag …

Se hvordan Lionel Messi herjet i semifinalen her:

– … men alles øyne kommer også til å være på Kylian Mbappé. Kongen mot kronprinsen. Det som imponerer meg med Mbappé er at han ikke, i motsetning til veldig mange andre store stjerner og offensive egoer, begynner å rote seg ned på egen halvdel og tror han er playmaker i perioder der Frankrike ikke har ballen så mye. Han holder seg veldig ofte høyt og bredt, og blir satt opp i de situasjonene der han er best. Han har veldig god forståelse av hva han er god på og når han er best.

– Jeg synes Bruno Fernandes var helt sinnssyk, eller som danskene sier – «helt hjernedød» – for Portugal. For hans del er det synd at de ryker og har et litt ujevnt lag med litt ujevne prestasjoner. Hvis han hadde spilt for en av finalistene på søndag, tror jeg alle hadde skjønt hvorfor han er med på mitt VMs lag. Men jeg mener at han er nødt til å være med.

Utfordrere angrep: Olivier Giroud (Frankrike), Julián Álvarez (Argentina)

STRAFFEHELT: Dominik Livakovic og Kroatia vant både åttedelsfinalen mot Japan og kvartfinalen mot Brasil på straffesparkkonkurranse Foto: Marko Djurica/Reuters Les mer PINGVINDANS: Achraf Hakimi feirer etter at han chippet inn den avgjørende straffesparkscoringen i åttedelsfinalen mot Spania. Marokko-stjernen er selv født og oppvokst i gigantnasjonen han var med på å slå ut. Foto: Ricardo Mazalan/AP Foto: Ricardo Mazalan Les mer MERITTERT: Raphäel Varane kan ta sin andre VM-tittel på rad søndag. Manchester United-stopperen har også vunnet Champions League fire ganger. Foto: Natacha Pisarenko/AP Les mer INTET MASKEFALL: Josko Gvardiol og Kroatia kneblet Romelu Lukaku og Belgia og tok seg videre fra en tøff gruppe. Siden har midtstopperen bare vokst seg større og større i mesterskapet. Foto: Ricardo Mazalan/AP Les mer AKROBATIKK: Theo Hernandez scorer det viktige ledermålet for Frankrike i semifinalen mot Marokko. Det står som høydepunktet i et mesterskap der han i utgangspunktet var backup for sin bror Lucas. Foto: Christophe Ena/AP Les mer GOD GAMMEL ÅRGANG: Luka Modric er blitt 37 år, men regjerer fremdeles på den kroatiske midtbanen. Her feirer magikeren kvartfinaletriumfen mot Brasil. Foto: Manu Fernandez/AP Les mer YNDLING: Sofyan Amrabat og Marokko er den store overraskelsen i VM, og midtbanespilleren fra Fiorentina har spilt seg inn i manges hjerter i løpet av de siste ukene. Foto: Adam Davy/AP Les mer NY ROLLE: Antoine Griezmann har blomstret i det franske midtbaneleddet og preget nok et mesterskap for Les Bleus. Foto: Molly Darlington/Reuters Les mer KAN FULLBYRDES: Lionel Messi, som her hedrer sitt forbilde Juan Riquelme etter scoring mot Nederland i kvartfinalen, mangler bare VM-trofeet i sitt premieskap. Søndag kan han sikre seg også det. Foto: Franck Fife/AFP Les mer ENORM: Kylian Mbappé feirer scoring mot Polen i åttedelsfinalen, en av fem han har satt i nettet for det franske laget siden mesterskapsstart. Med det er han i rute til å bli toppscorer før de to siste kampene i turneringen. Foto: Christophe Ena/AP Les mer OVERTOK TAKTPINNEN: Bruno Fernandes var Portugals viktigste offensive bidragsyter i mesterskapet, og her feirer han en av sine to scoringer mot Uruguay i gruppespillet. Det portugisiske laget sa til slutt takk for seg etter kvartfinalene. Foto: Lee Smith/Reuters Les mer

Trener: Walid Regragui

SPILLERFORTID: Walid Regragui har selv spilt 45 landskamper for Marokko, og var med på to Afrikamesterskap i sin tid som spiller. Foto: Karim Jaafar/AFP

– Mesterhjernen som har organisert dette marokkanske laget på en måte som gjør at de kunne sjokkere en hel fotballverden. For en trener. Han er relativt ung, og jeg håper at det han har vist og levert i VM som afrikansk trener er et tegn på at teorikunnskaper, taktiske kunnskaper er i ferd med å bre seg enda mer ut i verden og at vi i neste VM og i fremtiden får se enda flere trenere fra andre land enn de landene som tradisjonelt sett har produsert trenere. Han representerer nye ting og nye måter å tenke på som kan overraske oss alle. Det har vært veldig, veldig gledelig å følge ham.

Få alt fra VM - alle mål, alt om alle lag - i TV 2s VM-senter!