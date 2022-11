– Trodde ikke de skulle være så sjanseløse

Åpningskampen ble en gedigen nedtur sett med sportslige øyne for vertsnasjonen Qatar. Laget ble tidvis rundspilt, og tapte fullt fortjent 2-0 for Ecuador.

– Jeg trodde Qatar skulle være svake, men at de skulle være så sjanseløse, hadde jeg ikke sett for meg, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han kommenterte kampen, og fikk med seg klasseforskjellen fra tribunen.

– Ecuador var på et helt annet nivå, og jeg tror ikke det blir et eneste poeng på Qatar i denne gruppen. De har en del gode resultater å vise til de siste årene, men i kveld hadde de ingenting å by på, sier Mathisen.

Ekspertkollega Petter Myhre stemmer i:

– Det var tynt. De hadde lite å by på offensivt, tafatte syns jeg. Desperasjonen kom aldri, og i 2. omgang hadde Ecuador på cruise kontroll. Det holdt i massevis.

– Brutalt

Qatars landslagssjef Félix Sánchez peker på omstendighetene som én av årsakene til nedturen.

– Det var ikke den kampen vi drømte om. Vi må tenke på neste utfordring og glemme kampen i dag. Vi viser oss ikke fra vår beste side i dag, det er mye ansvar og nerver og vi får en elendig start på kampen. Jeg skal ikke komme med noen unnskyldninger, vi taper mot et bra lag, sier han.

I 2019 gikk gulfstaten til topps i Asiamesterskapet. På Fifa-rankingen ligger de i skrivende stund på plass nummer 50.

Men i gruppe med også Nederland og Senegal, spørs det om det blir noe sluttspill.

– Ikke én avslutning på mål i en åpningskamp på hjemmebane er brutalt, men det som var enda mer skuffende, var at hele stadion nesten var tømt for hjemmefans før timen var spilt.

Allerede i pausen hadde tusenvis av supportere fått nok. Det strømmet på med qatarere som dro hjem, og mot slutten av kampen var det flest tomme seter.

NESTEN HELT TOMT: Det var ikke mange supportere som ble igjen til slutt i åpningskampen. Foto: ODD ANDERSEN

– Kampen var bra, men ikke laget. Jeg er skuffet, sa en supporter til TV 2.

– De må bli bedre neste kamp. De kan ikke tape mot et slikt lag, det er en skam, sa en annen.

Måneder med trening

Samtlige spillere i troppen hører til i den qatarske toppdivisjonen, som har blitt satt på pause denne høsten for å optimalisere forberedelsene.

Siden juli har Qatar spilt elleve kamper mot Ecuadors tre.

– Spillerne kjenner hverandre veldig godt og har trent sammen i en lang periode før mesterskapet, men du så klart og tydelig at kvaliteten på spillerne ikke var i nærheten av Ecuadors lag, sier Mathisen.

Spillere som har vist seg frem i VM har ofte blitt oppdaget av større klubber. Det tror ikke Mathisen skjer med noen av Qatar-spillerne.

– Det å ha spillere i så gode ligaer som mulig er det viktigste, og Qatar har ingen som er gode nok til å spille i de beste ligaene i verden. Det var enkelt å se i kveld, og selv om de er samspilte ble de fraløpt, utspilt og kjempet i senk i alt det var av situasjoner hele kampen gjennom, kommenterer han.