Tite ferdig – Neymar vil ikke garantere at han fortsetter

Straffe-exiten mot Kroatia ble Tites siste for Brasil. Etter tapet kritiseres han for Neymar-avgjørelse og for å gå rett i garderoben.

Tite er ferdig som brasiliansk landslagssjef. Det bekrefter han på pressekonferansen etter kampen.

– Et smertelig tap, men jeg får fred med meg selv. Slutten på en æra, sier Tite, ifølge Globo.

En nedstemt Neymar møtte også etter hvert opp på pressekonferanse.

– Jeg kan ikke tro hva som skjer. Dette nederlaget vil gjøre vondt i lang tid. Det er derfor det er så trist ... Nå er det på tide å gå hjem, og sørge og lide over nederlaget, sier Neymar.

Han var også kryptisk om fremtiden og vil ikke garantere at han fortsetter i landslagstrøyen.

– Jeg synes det blir feil å snakke nå fordi hodet mitt er varmt og jeg tenker ikke klart. Jeg stenger ingen dører på landslaget, men jeg garanterer ingenting heller. La oss se hva som skjer fra nå av - erklærte Neymar, ifølge Globo.

UTE: Raphinha trøster Neymar etter VM-exiten. Foto: ADRIAN DENNIS

Brasils nummer ti blir 34 år gammel ved verdensmesterskapet i 2026.

– Det er vanskelig å snakke nå, jeg vil ikke si noe uten å se alt som skjedde i spillet. Det er ingen å skylde på, vi vinner sammen og vi taper sammen, sier Neymar.

Storfavoritt Brasil røk ut allerede i kvartfinalen, etter å ha tapt for Kroatia på straffesparkkonkurranse. Det overrasker en hel fotballverden.

«Brasil taper mot Kroatia på straffer, og holder spøkelset mot europeere i live og sier farvel til VM», er en av tittelene til brasilianske Globo.

– Dette er som et dødsfall i familien. Det er slik det kommer til å føles de neste timene for Brasil-fansen. Kroatia har sendt en langt større nasjon til sorg, sier BBCs søramerikanske fotballekspert Tim Vickery.

– Det er vanskelig å finne ord, sier Casemiro til Sport TV.

Slakter Neymar-avgjørelse

Landslagssjef Tite gikk rett i garderoben etter nederlaget, som ikke tas godt imot i hjemlandet.

– Jeg roser alltid Tites holdninger. Men å gå rett til garderoben og forlate spillerne på banen er ikke riktig. De er alle et lag!, sier TV-personligheten Galvao Bueno.

RETT UT: Det tok ikke lang tid før Brasils landslagssjef Tite tok fart mot garderoben. Foto: INA FASSBENDER

Fotballeksperter er kritisk til at Brasils nummer ti ikke tok straffe tidligere. Dermed fikk Neymar aldri muligheten fra elleve meter.

– Det er Tites feil. Neymar klarte ikke å ta straffen! Den største straffemannen i verden, din skamløse mann, sier den tidligere brasilianske landslagsspilleren Neto til ESPN.

– Neymar ville vært min nummer én straffetaker. Du trenger at han setter tonen, sier den tidligere tyske landslagssjefen Jürgen Klinsmann til BBC.

Selv forklarer Tite valget slik:

– Fordi den femte straffen er den avgjørende. Han er den med størst press, og spilleren som har kvalitet til å takle det.

KNUST: Neymar tok til tårene etter straffe-tapet mot Kroatia. Foto: JEWEL SAMAD

Tidligere England-stopper Rio Ferdinand mener også Neymar burde ha trappet opp tidligere.

– Gutta i studio snakker alle om hvordan man kan spare den beste straffetakeren til sist. Den personen vil aldri ta et straffe halvparten av tiden. Neymar sitter nå igjen med tanken «hva om», sier Ferdinand.

Neymar sa før VM at han ikke kunne love at det blir et nytt mesterskap.

– Jeg kan ikke garantere at jeg vil spille et til (VM). Helt ærlig så vet jeg ikke. Jeg vil spille som det er det siste, uttalte Neymar til Globo.

Hyller keeper

Stjernespiller Luka Modric gir keeper Dominik Livakovic mye av æren for at laget er klare for semifinale.

– Han har vært imponerende gjennom hele kampen og på straffer. Han har reddet alt og har vist hvilken flott keeper han er, fordi han er en fantastisk gutt, sier 37-åringen til Gol Mundial.

– De trodde vi var ferdige, men vi har vist at vår tro er enorm og at vi aldri gir opp. Nok en gang hadde vi en sterk mentalitet på straffer og heldigvis lyktes vi, fortsetter kroaten.

TV 2s fotballeksperter trodde knapt sine egne øyne, da Kroatia og Bruno Petkovic kontret inn utligning.

– Sjokkerende å se hvor dårlig balanse Brasil har i laget på utligningen. Helt hodemist, mener Jesper Mathisen.

– Det er en fullstendig skandale at Brasil slipper til en kontring i ekstraomgangene på stillingen 1-0, mente Erik Thorstvedt.

Manchester Uniteds Antony får også gjennomgå for å ha falt lett i boksen tidlig i andre omgang.

– Antony. Fy. Skammelig. Det der bli ikke populært i PL. For en dive, skrev Morten Langli.

– Drap på dansegulvet. Brasil ute og Kroatia vinner på straffer, skriver Times' Henry Winther.