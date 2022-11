Tidligere United-lagkamerat ber alle kritisere Ronaldo

Cristiano Ronaldo ble historisk, da han scoret på straffespark mot Ghana torsdag kveld.

Portugiseren ble nemlig den første spilleren til å score i fem VM-sluttspill.

Den siste tiden har det haglet med kritikk mot 37-åringen, siden første del av sjokkintervjuet med Piers Morgan ble publisert.

Ronaldo gikk blant annet ut mot manager Erik Ten Hag og eierne av Manchester United. Tirsdag kom bekreftelsen på at Ronaldo ikke blir å se i United-drakt igjen.

Dette fikk du ikke se på TV: Rasende Ronaldo

Hånet

Tidligere Manchester City-kaptein, Vincent Kompany, ble spurt i BBC-studio om han hadde tatt imot Ronaldo i Burnley, klubben han nå er manager for.

– Vi trenger spillere som kan løpe, svarte Kompany syrlig, mens resten av studio brøt ut i latter.

Slike uttalelser synes TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er unødvendig.

– Måten han har blitt behandlet på har kanskje vært noe ubalansert, selv om han gjorde et idiotisk intervju. Jeg mener ikke han har fått for mye kritikk, men en slik latterliggjøring reagerer jeg uansett på, sier Amankwah som selv trakk frem Kompany-sitatet.

«Ber» folk kritisere Ronaldo

Ronaldos tidligere lagkamerat i United , Bruno Fernandes, mener negative kommentarer bare gjør landslagskompisen bedre.

– Cristiano (Ronaldo) liker å spille under kritikken han får, så jeg ber alle om å fortsette med det, fordi det får ut det beste i ham, sa Bruno Fernandes etter kampen, ifølge ESPN.

Iskaldt Ronaldo-møte går viralt

Amankwah har kompetanse innenfor idrettspsykologi og snakker om den mentale delen av fotballen i podkasten «Fotballhode». Bergenseren mener Ronaldos sterke psyke er unik.

– Man skal være forsiktig med å spekulere i hva som foregår i hodet til folk, men han så veldig fokusert ut. Kampen betydde kanskje litt ekstra med all den kritikken han har fått, sier fotballeksperten og legger til:

FØLSOMT: Cristiano Ronaldo så preget ut under Portugals nasjonalsang. Foto: Martin Rickett

– Under nasjonalsangen så det ut som han hadde klump i halsen, det så ut som det var slutt. Han vet at hans siste kamp i VM mest sannsynlig er hans siste kamp for Portugal, så jeg skjønner at det er mye følelser i sving.

Fotballeksperten mener det er få i verden som er bedre på å stenge alle følelser ute når det gjelder, som da Ronaldo kaldt og rolig sendte Portugal foran fra 11-meters-merket.

– Når han får den straffen, så viser han hvorfor han har oppnådd det han har. Han har jo sagt tidligere at psyken hans er skuddsidder og det tror jeg på, sier Amankwah.

Her blir Cristiano Ronaldo historisk:

– Ikke imponerende

Avskjeden i Manchester United er nøye planlagt, skal man tro den tidligere Eliteserie-profilen.

– Dette har nok Ronaldo kalkulert seg frem til. Han fremstår ikke særlig smart og det virker som en som kanskje sliter med å innse at han ikke er den samme spilleren som før.

– Han virker helt besatt av å skrive sitt siste kapittel selv. Det skal ingen andre få sabotere. Den siste tiden har ikke vært veldig imponerende, så får vi se hvordan historien ender, fortsetter Amankwah.

– Hvor går ferden videre for Ronaldo?

– Det er litt for mye peking på alle andre. Jeg tror nok mange av de store hardtsatsende klubbene utelukker ham, fordi det er en spiller som er så krevende å ha på et lag.

– De må kvitte seg med ham

Portugal leder gruppe H med tre poeng, foran Sør-Korea og Uruguay med ett. Ghana ligger sist med null poeng etter tapet mot Ronaldos lag.

– Jeg er helt sikker på at de (Portugal) går videre fra gruppen. Når det gjelder Ronaldo kommer han nok til å slite mot de aller beste lagene, med de samme problemene han har hatt i United i høst, mener Amankwah og forklarer:

– Det blir for tøft. Han er ikke Ikke lenger særlig mobil og deltar nærmest ikke i presset. I tillegg leverer ikke Portugals soleklart beste spiller, Bruno Fernandes, på sitt beste sammen med Ronaldo.

Ser du hva som fikk kommentatoren til å bryte ut i latter?

Den tidligere skotske landslagspilleren Graeme Souness syntes ikke Portugals seier var særlig overbevisende.

– Portugal så ikke særlig profesjonelle ut. Jeg forventet mye mer av dem i angrep og at de skulle være enda mer solide i forsvar, sa Souness på ITVs sending.

– Det viktigste var at vi vant. Det som skjedde denne uken er over og et avsluttet kapittel. Nå ville vi få en god start. Vi vant og jeg kunne hjelpe laget mitt. Alt det andre spiller ingen rolle, sa Ronaldo selv på pressekonferansen etter kampen.