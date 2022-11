Superstjernen ut mot Qatar-rykter

KYIV-SHOW: Dua Lipa stod for åpningshowet i forkant av Champions League-finalen i 2018 mellom Liverpool og Real Madrid. Foto: Darko Vojinovic

Internasjonale medier har spekulert i hvilke artister som kommer til å opptre under åpningsseremonien i Qatar 20. november.

Kjente artister som Shakira og Black Eyed Peas har blitt nevnt som mulige kandidater, i tillegg til den engelske artisten Dua Lipa.

I historiefunksjonen på bildedelingstjenesten Instagram går sistnevnte ut mot ryktene om at hun kommer til å stå på scenen under åpningsseremonien førstkommende søndag.

– Det er for øyeblikket mange spekulasjoner om at jeg vil opptre på åpningsseremonien under fotball-VM i Qatar.

– Jeg kommer ikke til å opptre, og jeg har heller aldri vært involvert i forhandlinger om en opptreden, skriver artisten.

Artisten, som står bak låter som «One kiss» og «Electricity», går samtidig kraftig ut mot menneskerettighetssituasjonen i Qatar.

– Jeg kommer til å heie på England fra avstand, og ser frem til å besøke Qatar når alle menneskerettighets-løftene er oppfylt, slik de lovet da landet ble tildelt mesterskapet.

Dua Lipa er ikke fremmed for å opptre i forkant av store fotballhendelser.

Tilbake i 2018 var hun hovedattraksjonen i forkanten av Champions League-finalen i Kyiv.