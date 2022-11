Sterke reaksjoner: – Handsregelen er helt absurd

Bruno Fernandes stjal showet for Portugal med to scoringer. Den siste kom etter et straffespark, som får flere fotballeksperter til å reagere.

Portugal - Uruguay 2-0

Se straffesituasjonen og bedøm selv i videovinduet øverst!

Portugal er klare for åttedelsfinale etter at Uruguay ble beseiret mandag kveld.

Ved første øyekast så det ut som Cristiano Ronaldo ble matchvinner, men TV-bildene viste at superstjernen aldri var borti ballen.

Senere ble målscorer endret til Bruno Fernandes.

– Jeg feiret som at det var Cristiano som scoret, for meg virket det som han var borti ballen, og målet mitt var å treffe ham. Vi er glade for å vinne, uansett hvem som scorer målene, sier banens beste etter kampen.

– Det viktigste målet er oppnådd og vi er videre til sluttspillet, fortsetter Fernandes.

Tidligere toppdommer Jonas Eriksson forsto lite i SVT-studio. Han refererte til en handssituasjon fra VM 2018, mellom Argentina og Island. Denne har Uefa og Fifa brukt som bilde på hva som ikke er hands.

– Denne situasjonen er veldig lik, med en spiller som faller vertikalt ned med armen, som Fifa ikke mener er straffe. Likevel gjør de det motsatte.

– Helt absurd

Fernandes doblet til 2-0 på straffespark, etter at Ronaldo var byttet ut. Det kom heller ikke uten reaksjoner.

United-midtbanen passerte Atleticos Jose Gimenez, og ballen berørte hånden til sistnevnte. Dommer Alireza Faghani vinket spillet videre, før han endret avgjørelsen etter en VAR-sjekk.

– Handsregelen er helt absurd nå, skriver tidligere England-spiller Gary Lineker på Twitter.

– Hva skjedde med å ikke dømmer kamper, følger Alan Shearer opp.

Portugal troner dermed øverst i Gruppe H med seks poeng. Ghana har tre, mens Sør-Korea og Uruguay har ett.

– Stol på dette laget. Vi kommer til å gi alt for å gå videre. Vi er fortsatt her og skal kjempe, sier Uruguay-stopper Gimenez.

MATCHVINNER: Bruno Fernandes. Foto: PABLO PORCIUNCULA

Ronaldo-slakt

I NRKs pausestudio kom den tidligere norske og danske landslagssjefen, Åge Hareide, med krass kritikk mot 37-åringens manglende innsats.

– Hvis vi rører rundt i gryta må man lete lenge mellom hver gang han løper noe særlig, sa 69-åringen.

Hareide nevnte videre Ronaldos skulderpasning, overstegsfinter og kikking i kamera, som han ikke ble imponert av.

– Det blir for mye jåleri. Begynn å spill, jobb for laget og slit litt mer for å få fram enda mer sjanser til dine lagkamerater.

GODE VENNER: Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes. Foto: KAI PFAFFENBACH

Det var Uruguay og Tottenham-spiller Rodrigo Bentancur som kom til den største muligheten i første omgang.

På lekent vis dro han seg forbi flere portugisere, men avslutningen gikk rett på keeper.

Forstår Ronaldo

Istedenfor var det Portugal som gikk foran. Bruno Fernandes slo inn mot Ronaldo og ballen gikk i mål. Sistnevnte jublet likevel som han hadde scoret selv.

– At Ronaldo er så desperat at han tar æren for et mål som ikke er hans er ganske morsomt. Du kunne fått plass til en toetasjersbuss i rommet mellom hodet og håret hans der, skriver The Mail-skribenten Oliver Holt på Twitter.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har full forståelse for Ronaldos reaksjon.

– Selv om ikke Ronaldo var sist på ballen er han delaktig i scoringen, og da er det ingen bombe at han jubler som at han selv har scoret, sier Mathisen og fortsetter:

– Med all kritikken han fikk for intervjuet sitt før mesterskapet kommer han til å bruke enhver anledning til å vise at han ikke lar seg prege av slike ting, og Ronaldo sitt Portugal har fått en perfekt start på mesterskapet.

På overtid ble det dømt straffespark, etter at Jose Gimenez stoppet ballen med hånden.

Da Ronaldo ikke var på banen ekspederte Fernandes den sikkert i mål.