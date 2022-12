Spilte kort med stjernene – så kom bomben

Gjennom mesterskapet har det vært rapportert om splid i den belgiske troppen.

Et av ryktene var at Courtois og Kevin De Bruyne ikke har var på talefot. Et annet var at De Bruyne, Jan Vertonghen og Eden Hazard røk i tottene på hverandre etter 0-2-tapet mot Marokko.

FARVEL: Roberto Martínez gir seg som landslagssjef for Belgia. Her gir han Thibaut Courtois et siste håndtrykk. Foto: Francisco Seco

Courtois forteller at stjernespillerne skvatt til da de så den opprinnelige artikkelen i franske L'Équipe.

– Det var én avis og én journalist som ville ha all oppmerksomheten, som skapte en løgn, tordner Real Madrid-keeperen.

– Jeg vil ikke legge all skylden på ham. Kanskje noen lekket noe som ikke var sant, for ingenting skjedde. Det er det verste. Da det kom ut, satt alle vi som var involvert i den artikkelen rundt bordet og spilte kort, lo og hadde det gøy, forteller Courtois.

– Hva sier dere til hverandre når dere sitter rundt bordet og leser noe sånt?

– Bare at det er bullshit. Én avis legger det ut, og problemet er at andre aviser, spesielt i Belgia, bruker det og tar for gitt at det er sant, svarer han.

Se hele intervjuet her:

– Opplevd mye verre

Jan Vertonghen (35) ble også navngitt i artikkelen. Ifølge midtstopperen var spillerne «veldig ærlige» med hverandre etter fiaskotapet mot Marokko, som til syvende og sist ble skjebnesvangert for exiten.

Veteranen er i likhet med Courtois lite imponert av artikkelen.

– Det var veldig, veldig overdrevent på utsiden. Jeg har opplevd mye verre i løpet av karrieren, sier Vertonghen.

KNUST: Her fortviler Jan Vertonghen over VM-exiten. Forsvarsspilleren, som har 144 landskamper, er usikker på om han blir med videre. Foto: Nick Potts

– Hvordan håndterte dere det og hva sa dere til hverandre da det kom ut?

– Hva kom ut? Det kom ut at det var en slåsskamp, men det var ikke en slåsskamp. Det var ikke noe å håndtere, svarer han, og sier at han ikke tok oppslagene særlig tungt:

– Vi er voksne folk. Vi kan se hverandre i øynene og fortelle sannheten til hverandre. Det var det som skjedde.

Slutt for gyllen generasjon?

– Kanskje ja, kanskje nei. Man vet aldri, innleder Thibaut Courtois på spørsmål om dette er slutten for en gyllen generasjon.

Som målvakt er 30-åringen blant dem som nok har flest mesterskap igjen i seg.

Mannen med én Champions League-tittel, to Premier League-titler og tre LaLiga-titler har en klar oppfatning om stempelet Belgias aldrende mannskap har fått.

– For å være en gyllen generasjon, må du vinne noe. Og vi vant ikke noe. Det er det eneste som er kjipt med denne generasjonen, som kanskje er over nå; at vi ikke vant noe, sier Courtois til TV 2.