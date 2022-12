Sør-Korea senket Portugal – sendte Uruguay ut av VM

Ghana - Uruguay 0-2

Sør-Korea - Portugal 2-1

Det ble intense sluttminutter da Hee-Chan Hwang scoret det avgjørende 2-1 målet mot Portugal, som sendte Sør-Korea videre til åttedelsfinale i VM.

Sør-Korea og Uruguay står begge med fire poeng, men Sør-Korea er videre på bedre målforskjell. De tar følge med Portugal, som allerede før kveldens kamp var sikret videre avansement.

VILL JUBEL: Slik så det ut da Sør-Korea vant mot Portugal og gikk videre i VM. Foto: Glyn Kirk

Uruguay ledet 2-0 over Ghana etter to mål av Girorgian de Arrascaeta og jaktet mål i sluttminuttene. Ghaneserne holdt unna, og dermed er Darwin Núñez, Luis Suárez og Uruguay ute av mesterskapet, som var i sorg.

Årets VM var Suárez´ fjerde og siste mesterskap.



Straffemiss

Etter VAR-sjekk fikk de hvitkledde straffespark etter 16 minutter.

Jordan Ayew kom til skudd fra 20 meter og Portugals sisteskanse måtte gi retur. Den snappet Kudus opp, men ble felt av Sergio Rochet. Dommeren vinket av for offside på André Ayew, men etter VAR-sjekk var kapteinen onside og det ble dømt straffespark.

Det tok Ayew. Kapteinen brukte lang tid, og Rochet reddet skuddet. Dermed fortsetter VM-marerittet for Ghana fra 2010, der straffebom mot Uruguay også ble utslagsgivende for Ghana.

Straffebom: Ayew (GHA) 0-0 (21)

Det så ut til å tenne Uruguay.

Først kom Darwin Núñez til en stor sjanse da han chippet ballen over Ghana-keeper Ati-Zigi, men Salisu fikk klarert med en heroisk redning.

Like etterpå sendte Núñez et innlegg til Suarez, som plasserte ballen mot lengste hjørne. Ati-Zagi reddet forsøket, men ballen fortsatte på vei mot mål da Giorgian de Arrascaeta stanget den inn i nettmaskene.

Mål: de Arrascaeta (URU) 0-1 (26)

Suarez var igjen involvert da Uruguay gikk opp i 2-0 ledelse etter en drøy halvtime. Han sendte en lang ball over det ghanesiske forsvaret og ut til Arrascaeta, som fra 12-meters hold banket til på volley og i mål.

Mål: de Arrascaeta (URU) 0-2 (32)

Etter pause kom Ghana til en kjempesjanse, men Uruguay holdt unna. De lyseblå ropte på straffespark da Núñez gikk i bakken etter en duell med Amartey, men dommeren mente sistnevnte traff ballen.

Situasjonen ble sjekket av VAR, men etter en titt på skjermen stod kamplederen på sitt.

I sluttminuttene jaget Uruguay scoring for å ta seg videre etter at Sør-Koreas seier over Portugal ble klar. Det klarte de ikke, og dermed er Uruguay ute av VM.

VAR: Denne sitiasjonen ble sjekket av VAR, men det ble ikke dømt straffespark til Uruguay. Foto: Albert Gea

Portugal videre

Det var allerede klart før kveldens kamp at Portugal er videre til åttedelsfinale, og allerede etter fem minutters spill scoret portugiserne.

Dalot gikk på løp etter en god langpasning fra Pepe. Backen dro seg ned til kortlinja og slo førtifem grader inn foran mål. Der kom Horta, som banket ballen i motsatt hjørne og sendte Portugal opp i ledelsen.

Mål: Horta (POR) 0-1

Men Sør-Korea og Young-gwon Kim slo tilbake.

Etter en corner traff ballen ryggen til Cristiano Ronaldo ved første stolpe. Ballen falt til en ensom Kim som beinet ballen i mål og utlignet for Sør-Korea.

Mål: Kim (KOR) 1-1

Den Sør-koreanske leiren tok full fyr da Hee-chan Hwang scoret og laget gikk opp i 2-1 helt på tampen. Siden Uruguay ikke klarte å score flere mål i sin kamp mot Ghana gikk Sør-Korea videre i meste til åttedelsfinale.