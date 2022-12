– Som barn ble vi fortalt at Spania og Frankrike var fiendene våre

Først tok de Spania, så tok de Portugal og nå venter Frankrike.

Marokkos VM-bragd har samlet Afrika og de arabiske landene.

En av hovedgrunnene til det er at europeiske stormakter har røket ut av VM én etter én.

For en seier over disse stormaktene betyr noe mer enn bare en seier på banen. Det er sterke følelser i sving.

– Marokko representerer alle arabere og hele Afrika. Dette er en stor kamp for alle, sier en marokkaner TV 2 møter i storbyen Marrakech.

SLANGETEMMERE: Denne gateplassen i Marrakech vil fylles opp med forhåpningsfulle marokkanere i kveld. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Spania, Portugal og Frankrike har alle på sin måte preget Marokkos historie.

Portugiserne erobret deler av landet på 1400-tallet og undertrykte folket, Spania var også tidlig ute, og fra 1912-1956 koloniserte de landet sammen med Frankrike.

Spania koloniserte et lite område nord i Marokko, mens Frankrike hadde kontroll over resten av landet.

– Det er så symbolsk! sier Bjørn Olav Utvik til TV 2.

Han er professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo.

FOLKEFEST: Det koker i Marokko. Her fra hovedstaden Rabat da landslaget slo Spania i åttedelsfinalen. Foto: Mosa'ab Elshamy

– Spania har fortsatt noen enklaver nord i landet. Portugal hadde kolonier på kysten, det var de som grunnla Casablanca, men det var Frankrike som var den store kolonimakten. Dersom de slår dem ...

– Jeg vil ikke bruke ordet hevn, men de retter ryggen og viser at de kan slå dem. Det er lenge siden de ble en selvstendig stat, så for de aller fleste i landet, så er ikke kolonitiden noe de selv har opplevd, sier Utvik.

STOLTE: I den marokkanske storbyen Marrakech vaier både marokkanske og franske flagg. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Vokste opp med historier om at spanjoler og franskmenn var fiender

Totalt skal over fem millioner mennesker ha utvandret fra Marokko siden starten på 1900-tallet.

I Frankrike bor det omkring 1,3 millioner med marokkansk opphav, mens det i Norge skal bo omkring 11 000.

En av familiene som utvandret fra Marokko på 90-tallet var familien til Tarik Elyounoussi.

De kom til Østfold da Tarik var elleve år gammel.

Han endte opp som en av Norges viktigste landslagsspillere på 2010-tallet. Totalt fikk 34-åringen 60 kamper med det norske flagget på brystet.

– I likhet med de fleste andre har jeg fått en del historie fra mine besteforeldre. Da var det jo alltid spanjolene og franskmennene som var fienden. Spesielt spanjolene, siden de koloniserte den nordlige delen av landet, som jeg er oppvokst i, sier Elyounoussi til TV 2.

MÅTTE VELGE: Tarik Elyounoussi måtte velge om han ville representere Norge eller Marokko. Foto: Stian Lysberg Solum

Den tidligere norske landslagsspilleren tror generasjonen han selv er en del av har et litt annet syn på det hele.

– Vår generasjon har ikke opplevd krig og kolonisering, sier han.

– Vi er jo vokst opp med at vi elsker spansk og fransk fotball. For marokkanere er Real Madrid og Barcelona det samme som Manchester United og Liverpool er for nordmenn. Jeg tror vi er kommet oss videre, sier han.

FEST: Mandag kveld var det yrende liv i Marrakech sine gater. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Mener fotballen er samlende for folket

Tarik Elyounoussis familie kommer fra den nordlige delen av Marokko. Nærmere bestemt byen Al Hoceima i Rif-området.

Et område hvor store deler av befolkningen består av urfolket berbere. Noe familien Elyounoussi også er. Faktisk utgjør berberne omtrent halvparten av Marokkos befolkning.

– Marokkos prestasjoner i VM betyr veldig mye for folket. Fotballen og idrett generelt er noe av det som samler folket vårt, sier Elyounoussi.

STOLTHET: I Marrakech rigges det for fest. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Berberne har gjennom årene måtte tåle mye.

Berbersk identitet var lenge undertrykt, men de siste tiårene har de fått flere og flere rettigheter.

I 2011 ble berbisk et offisielt språk i Marokko.

Man kan nå lære det berbiske språket på skolen, det utgis aviser på berbisk og det er TV-kanaler hvor språket snakkes.

– Det er forskjellige etnisiteter og minoriteter, men fotballen samler alle slags folk. Uansett hvem du er, hvordan du ser ut, så er alle marokkanere når landslaget spiller kamper. Både i de store og de små byene er alle samlet for å heie frem landslaget, sier Elyounoussi.

GODT KJENT: Professor Bjørn Olav Utvik skal bo i en lengre periode i Marokko det kommende året. Foto: Olaf Christensen.

Tre av Marokkos største VM-helter er også berbere. Achraf Hakimi, Hakim Ziyech og Sofyan Amrabat er er alle en del av urbefolkningen.

Professor Bjørn Olav Utvik bekrefter at berberne har fått flere rettigheter med årene.

Han understreker likevel at han selv har sett berbiske aktivister som irriterer seg over at Marokkos VM-bragd kalles «en seier for den arabiske verden.»

STOLTE: Marokko er den første afrikanske nasjonen som har klart å kvalifisere seg til en VM-semifinale. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Mener VM-bragden er et lite ekko av den arabiske våren

Fortsatt er det spor i Marokko fra kolonitiden. Blant annet ligger byene Ceuta og Melilla innenfor Marokkos landegrenser, men tilhører fortsatt Spania.

Det er kun to afrikanske stater som aldri ble kolonisert (Etiopia og Liberia). Derfor er seierne over de europeiske stormaktene ekstra spesielle.

– Det betyr enormt mye, naturligvis for Marokko og Afrika, men ikke minst for araberne. I den arabiske verden har det lenge vært en følelse av avmakt. Folk lever under autoritære regimer og dels har de følt seg tilbake til kolonitiden og avmakt mot vestlige stormakter.

– En fotballkamp endrer ikke på det, men det ligger nok en følelse av «yes we can!», som Barack Obama sa, sier Bjørn Olav Utvik til TV 2.

FULL FEST: Det marokkanske flagger høyt i nesten samtlige land for øyeblikket. Her fra Torino i Italia etter seieren over Portugal i kvartfinalen av VM. Foto: Marco Alpozzi

Utvik viser til den arabiske våren i 2011 hvor flere gjorde opprør mot autoritære styrer.

– Det var selvsagt større enn dette, men det også ga folket en følelse av «yes we can!», at man kan ta grep om egen skjebne og styrte diktatorer. Det vi opplever nå, er et lite ekko av dette.

– Det finnes mange motsetninger i den arabiske verden, om man tar nabolandene Marokko og Algerie for eksempel. Det har vært flere trefninger mellom dem og Algerie støtter Vest-Sahara, men nå ser jeg algeriere heie på Marokkos landslag. De jubler for bragdene til nabolandet, sier Utvik.

KOK: Over en million mennesker med marokkansk opphav bor i Frankrike. Her feirer en marokkaner i Paris på Champs-Elysees etter seieren over Spania. Foto: JULIEN DE ROSA

Striden om Vest-Sahara er mellom Marokko og frigjøringsbevegelsen Polisario som krever uavhengighet. Området var i perioden 1884-1975 et spansk protektorat.

Marokko har bygget murer, satt opp piggtråder og lagt ut miner rundt de viktigste delene av Vest-Sahara.

Muren deler i praksis stedet i to. Marokko kontrollerer omkring to tredjedeler av Vest-Sahara. Ifølge FN har Marokko bosatt rundt 400 000 marokkanere i det okkuperte Vest-Sahara, noe som er i strid med folkeretten.

Dette har tvunget store deler av den opprinnelige befolkningen, saharawiene, til flyktningleirer i Algerie.

Se Frankrike-Marokko på TV 2 Direkte og Play fra klokken 19.00.