Solbakken kritisk til Fifa-sjefen etter nytt utspill

Ståle Solbakken er ikke nevneverdig imponert over opptredenen til FIFA-presidenten under G20-toppmøtet.

Fifa-president Gianni Infantino ber om våpenhvile i krigen i Ukraina mens VM i Qatar pågår.

Infantino snakket til lederne på G20-møtet på Bali i Indonesia, der han sa at fotball-VM representerer en «unik plattform» for fred og sameksistens fordi mesterskapet vil bli sett av fem milliarder mennesker.

– Så min bønn til dere er å innføre en midlertidig våpenhvile i én måned mens VM pågår, sa Infantino.

Solbakken om FIFA-presidentens utspill: – Har en del andre ting å rydde opp i

– Ikke den mest tillitsvekkende personen

Landslagssjef Ståle Solbakken reagerer på at han prøver å ordne opp i verdensfreden, samtidig som kritikken har haglet mot Fifa.

– Ingen kan bestride at det er et godt utsagn, men han kan rydde opp i en del ting selv samtidig som han snakker om våpenhvile.

Han stiller spørsmål rundt verdiene til presidenten.

– Han er ikke den mest tillitsvekkende personen når det gjelder verdispørsmål uansett alvorlighetsgrad. Jeg tror han hadde slitt med å få plass i verdikommisjonen, sier Solbakken.

Tidligere i november sendte Infantino et brev til de 32 VM-landene, hvor ham ba dem om å fokusere på fotball.

«Vi vet at fotballen ikke lever i et vakuum, og vi er like klar over at det er mange utfordringer og vanskeligheter av politisk karakter over hele verden. Men vær så snill å ikke la fotballen bli dratt inn i enhver ideologisk eller politisk kamp som eksisterer», står det i brevet.

Det fikk fotballpresident Lise Klaveness til å reagere sterkt. Sammen med flere andre fotballnasjoner sendte Norge en felles uttalelse der de reagerte på brevet.

– Det er veldig skuffende, men ikke overraskende, dessverre, sa Klaveness til TV 2.

– Det er et brev som kaster ganske mye bensin på bålet, og et brev der presidenten i vårt alles felles Fifa går ut og sier at det nå bør handle om fotball og ikke menneskerettigheter, kommenterte hun.

Spesiell timing

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg reagerer på at Infantino både ber deltakerlandene om å fokusere på fotball, samtidig som han snakker til noen av verdens mektigste ledere.

– Han har en helt åpenbar politisk rolle også internasjonalt. At han i det hele tatt er til stede og snakker med dem er en viktig påminnelse om hvor viktig Fifa-presidenten er og hvor mange politiske arenaer han er til stede på.

Hun reagerer også på tidspunktet denne våpenhvilen snakkes om. Russland er på defensiven i Ukrainia-krigen.

– Da er det spesielt å be om våpenhvile, selv om det alltid høres fint ut. Men det man risikerer med en våpenhvile nå er jo å forlenge krigen. Ved at man gir Russland muligheten til å lade krefter og omstrukturere seg. Timingen er ikke pen, sier Finstad Berg.

– Fifa-presidenter har tidligere hatt et ønske om å være fredsmegler og understreke dette med fotballens samlede kraft. Sepp Blatters store drøm var at fotballen skulle vinne Nobels fredspris. Dette er et mulig forsøk på å vri fokuset vekk fra alt det kritiske ved VM for å prøve å gjøre VM til et fredsprosjekt.

VM åpner søndag 20. november og avsluttes med finalen 18. desember.

