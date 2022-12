Slik skal fotball-VM 2026 spilles

De siste syv utgavene av fotball-VM har mesterskapet holdt seg til samme format. Men om fire år er planen at mesterskapet skal forandres fullstendig. Hvordan kommer egentlig fotball-VM 2026 til å bli?



Flere lag



La oss begynne med det som er helt bestemt. Antall lag skal økes. Fra dagens 32 til 48 lag i 2026.



Hvem er det som utgjør disse 48 lagene (i rekkefølge etter hvor mange lag kontinentene får med i 2026):

De plassene hvert kontinent er garantert å få blir fordelt slik.



UEFA (Europa): 16 lag (+3 garanterte plasser sammenlignet med 2022)

CAF (Afrika): 9 (+4)

AFC (Asia): 8 (+4)

CONCACAF (Nord-Amerika, Sentralamerika og Karibien: 6 (+3, inkludert vertslandene USA, Mexico og Canada)

CONMEBOL (Sør-Amerika): 6 (+2)

OFC (Oceania): 1 (+1)



Kontinental play-off



I tillegg til disse garanterte plassene er det to plasser som skal tildeles gjennom en kontinental play-off. Denne ser også litt annerledes ut enn hva den har gjort tidligere.

I det nye formatet skal et lag et lag fra hvert kontinentale forbund utenom UEFA, pluss et ekstra lag fra vertskontinentet (som i 2026 altså er CONCACAF), delta i play-offen.



Basert på verdensrankingen vil to av disse seks lagene bli seedet. De fire useedede lagene skal spille to kamper man kan tenke på som semifinaler. Vinnerne av hver semifinale møter et av de to seedede lagene i hver sin kamp om de to gjenværende plassene til VM.



Hvem ville utgjort de ekstra lagene dersom man hadde økt antall lag til årets VM?



UEFA: Nord Makedonia, Sverige og Ukraina

CAF: Algerie, Egypt, Mali og Nigeria

AFC: Irak og Forente Arabiske Emirater

CONCACAF: Jamaica og Panama

CONMEBOL: Colombia og Peru

OFC: New Zealand



I tillegg ville Chile, DR Kongo, El Salvador, Honduras, Solomonøyene og Syria fått plassene i den kontinentale playoff-en.

Ulike alternativer vurderes



Det nye formatet gjør også at antall kamper øker. Men her kommer man inn på det som enda ikke er helt bestemt, nemlig formatet. FIFA vurderer flere ulike alternativer.

SUKSESS: Gianni Infantino var strålende fornøyd med årets VM-sluttspill. Foto: Nick Potts

– Jeg må si at etter suksessen med gruppespillet i dette mesterskapet, ser vi på om vi skal beholde ordningen med fire lag i hver gruppe. Her har det vært absolutt fantastisk. Helt til siste minutt i siste kamp var vi ikke sikre på hvem som ville gå videre, sa Infantino nylig ifølge NTB.

I sluttspillet i USA, Mexico og Canada om tre og et halvt år skal det etter planen være 16 grupper à tre lag, der de to beste i hver gruppe går videre til 16-delsfinaler.

– Vi må revurdere eller iallfall ta en ny diskusjon om formatet, om vi skal ha 12 grupper à fire lag i stedet for 16 grupper à tre lag. Det kommer helt sikkert til å stå på agendaen under vårt neste møte, sa Infantino videre.



Alternativ 1: 16 grupper, 3 lag i hver gruppe.



Dette var altså den opprinnelige ideen da forslaget om formatendring ble lansert. Dette alternativet vil øke antallet kamper til 80, som altså er 16 flere kamper enn med dagens format. Denne ideen har senere blitt revurdert, fordi man frykter at den vil føre til at lag kan spille for oppnå et konkret resultat på slutten av gruppespillet.

Historisk sett har man opplevd dette da Vest-Tyskland vant 1-0 mot Østerrike i 1982. Det førte til at begge lagene gikk videre på bekostning av Algerie. Den gang var det riktignok fire lag i hver gruppe, men fordi lagenes siste kamper i gruppespillet ikke ble spilt samtidig var det mulig for Vest-Tyskland og Østerrike nærmest å samarbeide om resultatet de ønsket seg. Kampen førte til systemet man kjenner i dag, med at lagenes avsluttende kamper i hver gruppe spilles samtidig.



De to andre alternativene som har blitt vurdert, har begge tolv grupper med fire lag i hver gruppe. Dermed ligner de så mye på hverandre at de kan anses som alternativ 2a og b.



Alternativ 2a: 12 grupper, 4 lag i hver gruppe, med en enkelt utslagsrunde.



Dette alternativet er ikke så ulikt dagens format. Men noen viktige forskjeller er det. For det første vil økningen i antall lag føre til et behov for flere grupper. For det andre så vil man ved dette alternativet sannsynligvis få en ekstra kamp for hvert lag i utslagsrunden. Altså en 16-delsfinale, til forskjell fra dagens format hvor lagene som går videre til utslagsrunden går rett til en åttedelsfinale.



Alternativ 2b: 12 grupper, 4 lag i hver gruppe. To halvdeler med 6 grupper og totalt 24 lag på hver halvdel, med todelt utslagsrunde.



Dette alternativet skiller seg i større grad fra dagens format. Men det er heldigvis ikke så komplisert som man kan først kan få inntrykk av.



Hvis vi tar alternativ 2a som utgangspunkt så er det noen viktige forskjeller å være klar over. For det første; i dette formatet vil de fire beste treerne fra hver halvdel av turneringen gå videre til 16-delsfinalene. Det betyr at det ikke nødvendigvis er de åtte beste treerne totalt sett som går videre. En annen forskjell fra alternativ 2a er at lag fra ulike halvdeler av turneringen ikke kan møte hverandre før en eventuell finale. Det vil også si at et lag fra hver halvdel er garantert å nå finalen.



Begge versjonene av alternativ to vil bety at man får hele 104 kamper i løpet av en turnering, en økning på 40 kamper fra dagens 64 kamper, og 24 flere kamper enn ved alternativ en.



Uansett hvilket av alternativene man ender opp med så er en ting sikkert: Vi får mer VM-fotball!



Kilde: What the World Cup will look like in 2026 with 48 teams (espn.com)