– Sjokkerende for mange

SUPERSTJERNE: Alphonso Davies er en populær mann i Canada. 22-åringen blir av mange ansett for å være den beste, canadiske . Foto: DON MACKINNON

Se Belgia - Canada på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra kl. 19.30

At Sovjetunionen fortsatt eksisterte forteller det meste. Det er lenge siden Canada har vært med i fotball-VM.

Året var 1986. Nå avdøde Diego Maradona var verdens beste fotballspiller. Det kommende nasjonalikonet, Céline Dion, var fortsatt tenåring.

Canada tapte alle kampene og havnet sist i gruppen. Og siden har de ikke vært å se under et verdensmesterskap for herrer.

– Vi har vært så langt unna å klare det, sier Atiba Hutchinson i et intervju med FIFA.

Trodde det var umulig

Midtbanespilleren har fylt 39 år. Han har spilt på det canadiske landslaget i 19 av dem.

Først nå skal han få muligheten til å spille i et verdensmesterskap.

VETERAN: 39 år gamle Atiba Hutchinson er kaptein på det canadiske landslaget. Foto: Moises Castillo

– Det betyr helt utrolig mye for meg, sier Hutchinson, som er den eneste på laget som var født i 1986.

I kvalifiseringen til mesterskapet har Canada vært bedre enn noen gang. De slo storebrødrene USA og Mexico på hjemmebane, og endte opp med å vinne hele greien.

– Helt siden jeg tok på meg landslagstrøyen for første gang, har jeg drømt om å spille VM. Men jeg trodde aldri jeg skulle få oppleve det, sier Hutchinson.

Det har han ikke vært alene om å tro.

– Stor utvikling

For Canada har aldri vært spesielt gode i fotball. Ishockey har vært deres greie.

I mange år var tidligere Eliteserie-profil Olivier Occéan, sammen med nevnte Hutchinson, en del av et landslag få brydde seg om.

DEN GANG DA: Olivier Occéan (i rødt) i løpsduell mot Maynor Figueroa fra Honduras under en av canadierens 28 landskamper. Foto: Chris Young

Så hva har skjedd?

– Canadisk fotball har hatt kjempestor utvikling de siste ti årene. Nå har vi spillere i store klubber i Europa, det er en stor forskjell fra tidligere, sier Occéan til TV 2.

Den tidligere Odd-spilleren er født og oppvokst i Quebec, men bor nå i Porsgrunn. Derfra har han fulgt utviklingen i hjemlandet tett.

– Forbundet har tatt tak i ting. De fikk et program for talentutvikling på plass, og det ser vi resultatene av nå, sier han.

Mange fotballspillere

Forutsetningene har alltid vært gode. Ifølge Athletic-journalist Joshua Kloke, er det flere barn som driver med fotball enn ishockey i Canada.

– Fotball har alltid vært veldig populært i Canada. I 20-30 år har det vært den mest populære barneidretten i landet. Jeg tror det er ganske sjokkerende for mange utlendinger å høre, sier Kloke i et intervju med FIFA.

Men selv om mange barn spiller fotball i landet, har ishockey tiltrukket seg det største publikummet og brorparten av spalteplassen i sportsmediene.

Fotball har havnet i skyggen. Kulturen for å utvikle talenter og gjøre dem til internasjonale toppspillere har vært fraværende.

– Men da Toronto FC ble etablert i 2007, ble hele narrativet forandret, sier Kloke.

Profesjonalisering

Canada fikk plutselig et profesjonelt lag i MLS, den amerikanske ligaen. I årene som fulgte fikk også Vancouver Whitecaps og CF Montréal plass i systemet.

– Disse klubbene, som er de tre store i Canada, begynte med egne fotballakademier. De hentet trenere med peiling fra Europa og fikk satt alt i system. Nå har de gutta tatt steg ut i verden, sier Occéan.

HÅPET: Alphonso Davies kom til Canada som flyktning fra Ghana. Nå er han nasjonens beste fotballspiller. Foto: DARRYL DYCK

Det beste eksempelet er Alphonso Davies, landslagets største stjerne, som gikk gradene i Vancouver Whitecaps før han ble solgt til Bayern München.

– For tre år siden fikk vi også en egen proffliga i Canada, så alt er blitt mer seriøst, sier Occéan.

Hentet treneren fra kvinnelaget

Nå høster landslaget fruktene av profesjonaliseringen.

– Laget har vokst veldig de siste årene, som følge av investeringer som er blitt gjort. Både ved å etablere en egen proffliga og få i gang akademier, sier landslagssjef John Herdman i et FIFA-intervju.

Engelskmannen ble hentet til Canada som trener for nasjonens kvinnelag, som han ledet til to bronsemedaljer i OL.

SUKSESSTRENER: John Herdman var sjef for Canadas kvinnelandslag fra 2011 til 2018. Nå trener han herrene. Foto: RADOVAN STOKLASA

Som følge av suksessen, ble han i 2018 ble han tilbudt jobben som landslagssjef for herrene.

– Før John tok over var resultatene i beste fall middels. Forbundet ønsket å se om han kunne gjøre det samme med herrelaget som han gjorde med kvinnelaget, sier Kloke.

Nå har Herdman tatt dem til VM for første gang på 36 år.

– Vi har fått en hel generasjon med talentfulle spillere. Min jobb som trener har vært å skape en prestasjonskultur og struktur, noe som manglet tidligere, sier Herdman.

Mye fart

Suksessen gleder Occéan, som selv spilte 28 kamper med lønneblad på brystet.

– Interessen for fotball i Canada vokser, spesielt etter at vi kvalifiserte oss for VM. Men interessen er ikke på nivå med hockey, sier Occéan.

STOLTE: Denne gjengen har økt fotballinteressen i Canada med sine gode prestasjoner. Foto: JOE KLAMAR

– Hva kan vi forvente av Canada i VM?

– Det er et teknisk lag med mye fart, spesielt på kantene. I tillegg har de mye erfaring på midtbanen og målfarlige spisser. De er et wild card i VM, sier den tidligere spissen.

Spilleren med aller mest erfaring, Atiba Hutchinson, er ikke med bare for å delta.

– Jeg tror vi kan ta oss videre fra gruppen. Vi har mye talent i laget, sier Hutchinson, som er den eldste spilleren i mesterskapet.

Canada er i gruppe F, der møter de Belgia, Kroatia og Marokko.