Sikret VM-finale med sin første berøring: – For et øyeblikk

Frankrike innfridde favorittstempelet og er klar for VM-finale.

Frankrike - Marokko 2-0

Se avgjørelsen i videovinduet øverst!

Regjerende mester Frankrike er klar for VM-finalen igjen. Der møter de Lionel Messis Argentina.

– Det blir Mbappé mot Messi på Lusail på søndag. Marokko ble for små, oppsumerte TV 2s kommentar Øyvind Alsaker.

Theo Hernández ga «Les Blues» en tidlig ledelse. Randal Kolo Muani kom inn som innbytter og punkterte kampen med sin første berøring på ballen.

– Snakk om tidenes innhopp, også i en semifinale i VM, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

– For et øyeblikk for ham. Setter sitt aller første landslagsmål i en VM-semifinale, fulgte Alsaker opp.

– Stygt

De franske stjernene fikk røff behandling av marokkanerne, særlig i andre omgang.

Kylian Mbappé lå nede en periode med smerter etter en voldsom takling fra Sofyan Amrabat, før han senere måtte bytte sko etter enda en takling, denne gang fra Achraf Dari.

– Det er vel andre gang (Achraf) Dari er borte og stempler ordentlig. Stygt, kommenterte Alsaker.

Det tok bare fire minutter og 39 sekunder før den franske festen var i gang.

Antoine Griezmann løp seg elegant fri og fant Kylian Mbappé i boksen.

Hans to forsøk ble blokkert, men ballen dalte perfekt ned til Theo Hernández som pirket inn sin første scoring i mesterskapet på akrobatisk vis.

– Det er en flott scoring av venstrebacken, som kom inn for broren som ble alvorlig skadd tolv minutter inn i dette mesterskapet. Her kan han være med å skyte Frankrike til den store finalen, kommenterte Alsaker.

– Et kunststykke av Hernández, la TV 2s ekspertkommentator Myhre til.

Bayern-broren måtte kaste inn VM-håndkleet etter en kneskade, som han pådro seg i åpningskampen mot Australia. Scoringen til Theo var den raskeste i en semifinale siden 1958, ifølge OptaJoe.

Olivier Giroud smalt et skudd i stolpen ikke mange minuttene senere. Med 35 minutter spilt blåste 36-åringen en ny stor sjanse over mål.

– Magi

Like før lagene gikk i garderoben vartet midtstopper Jawad El Yamiq opp med et vilt brassespark, også det i stolpen.

– Snakk om magi, det er så nære. Det er praktfullt gjort, kommenterte Myhre.

Det ble derfor med Hernández' ene scoring de første 45.

I TV 2s pauseshow var landslagssjef Ståle Solbakken og hans assistent Brede Hangeland kritisk til at Romain Saïss, som har slitt med en skade, fikk starte kampen:

Etter 75 minutter ble Abderrazak Hamed Allah spilt fri i boksen, men den tidligere Aalesund-spissen kom seg aldri til skudd.

Ti minutter før slutt danset Mbappé seg forbi flere spillere og avsluttet via en marokkansk spiller. Det ble en perfekt pasning til Randal Kolo Muani, som kunne spasere inn 2-0.