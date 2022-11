Scoret mot sine egne og beklaget: – Dette har vi sjelden sett

Breel Embolo ble helten for Sveits, men beklaget etter scoringen. Foto: FABRICE COFFRINI

Sveits - Kamerun 1-0 (0-0)

Kamerun hadde vært nærmest scoring i den 1. omgangen, men etter pause viste Sveits frem angrepsegenskapene.

Bare minutter ut i 2. omgang vartet de opp med et nydelig angrep som til slutt havnet hos Breel Embolo etter innlegg fra tidligere Liverpool-spiller Xherdan Shaqiri. Embolo, som er født i Kamerun, men som ifølge transfermarkt både har sveitsisk og kamerunsk statsborgerskap, banket inn sveitsisk ledelse, men holdt igjen på feiringen.

– For et spill av Sveits! Han får den perfekt servert av Shaqiri, utbryter TV 2s kommentator Morten Langli.

– Har vi sjelden sett

Monaco-spilleren holdt opp armene i en slags beklagende gest, mens lagkameratene feiret vilt.

– En veldig spesiell feiring. Dette har vi sjelden sett. En spiller som scorer i VM står helt stille og nærmest unnskylder seg, sier TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller.

Se video: Embolo scorer, så beklager han:

25-åringen ble omringet av lagkameratene og omsider kom smilet mens han pekte opp mot tribunen. Dette var Embolo sitt 12. landslagsmål i karrieren.

– Det er veldig mye følelser



Embolo ble født i Kameruns hovedstad Yaoundé, men flyttet til Frankrike sammen med sin mor femåring. Der møtte moren en sveitsisk mann, som senere skulle bli hennes ektemann. Året etter flyttet familien til Sveits.

– Jeg tror de første tankene hans når han scorer, er hva foreldrene har vært igjennom der de kommer fra og hvor røttene hans er, sier Mushaga Bakenga som gjest i TV 2s VM-studio.

– Det sitter litt lengre i å score mot egen nasjon, for det er en del av den han er. Det er nok det han føler der. Du ser feiringen, det er veldig mye følelser og det er fint å se det også, fortsetter Bakenga.

Breel Embolo "beklaget" seg da han sendte Sveits i ledelsen mot fødelandet Kamerun. Foto: FABRICE COFFRINI

Han har tidligere vist interesse for å spille for Kamerun og hatt interesse fra den tidligere landslagssjefen Volker Finke, men fikk sin debut for det sveitsiske landslaget i mars 2015.

Mens det ble en perfekt start på VM for Embolo og Sveits, ble det fortsettelsen på en ganske dyster VM-statistikk for Kamerun. Etter dagens kamp står de kun fire seire på 23 kamper.

– Forsvarsspillet er egentlig det som senker Kamerun når Sveits scorer. De hadde egentlig hatt god kontroll i kampen og hatt muligheten til å score. En sånn liten feil internasjonalt så blir du straffet, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen og oppsummerer:

– Hadde Kamerun scoret i 1. omgang på de sjansene de fikk, ville kampbildet blitt et helt annet. Jeg vil si at Sveits kontrollerte til en viss grad fordi at Kamerun i angrep var udyktige med å sette ballen i mål.