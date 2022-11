Såret Alex Rosén: – Ronaldo er bortskjemt og en drittunge

Cristiano Ronaldo i er hardt vær etter intervjuet han har gitt TV-personlighet Piers Morgan.

Reaksjonene har vært harde, og nå begynner også supportere av Manchester United å få nok.

Underholder Alex Rosén er blant dem. Han er stor supporter av Manchester United, og har også vært tydelig på at han er en stor beundrer av Ronaldo. Nå er han rystet etter den siste tiden.

– Veldig trist. Han viser at han er bortskjemt og en drittunge. Man må stå opp for laget, uansett hvor sur man er. Han skal være en av gutta på laget, og da er det helt feil å komme med slik kritikk. Det at han brenner broene forteller mye, sier han til TV 2.

Her går Ronaldo hardt ut mot United-sjefene

– Han burde gått på et medietreningskurs. Han kan ikke snakke dritt om egen klubb.

– Du har ingen sympati for Ronaldo?

– Nei, absolutt ikke. Jeg elsker fortsatt Ronaldo og han har gjort legendariske ting, men det blir feil å angripe gamle lagkamerater og klubben. Sånne sure oppstøt hører ikke hjemme, sier Rosén.

– La han gå i havet

Intervjuet med Morgan gjort på TalkTV skal ha en varighet på 90 minutter, og blir først sluppet i sin helhet senere. Men små sekvenser er publisert, og i disse har Ronaldo vist misnøye med både United, manager Erik ten Hag og tidligere lagkamerater som Gary Neville og Wayne Rooney.

Det har gjort at Rosén kun ser et scenario for mannen han sier han fortsatt stolt eier en drakt av.

– La han gå i havet. Vi behøver han ikke der. Det er helt riktig å la han gå, er den klare dommen til Rosén.

Iskaldt Ronaldo-møte går viralt

Han mener også det er på tide for Ronaldo å takke for seg på toppnivå etter VM.

– Nå bør ferden gå mot Madeira (hjemstedet), finne seg noe vin og se utover fra balkongen. Kanskje han kan spille for Madeira Old Boys. Det er et fint sted for han å være nå.

Da Manchester United har spilt treningskamper i Oslo de siste årene, har ofte Rosén til stede. I 2017 sang han «Glory, glory Man. United» i forkant av Vålerenga - United på et fullsatt Ullevaal.

Nå ser han en lysere fremtid for favorittklubben uten den portugisiske superstjernen.

– Vi er på riktig vei uten Ronaldo. Alt ligger til rette for at dette kan vokse uten uromomenter som «pisser» i egen hage, sier Rosén.

Ny Ronaldo-video vekker oppsikt

Scheie er forundret

Tidligere NRK-kommentator og United-supporter Arne Scheie føler seg sikker på at Ronaldo straks er ferdig i klubben.

– Sannsynligvis er det slutten på hans United-karriere. Dette kan ikke være bra for spillere og supportere, sier mannen som har kommentert fotball i mange tiår til TV 2.

Han tolker intervjuet som et forsøk på å komme seg bort fra klubben.

– Jeg er overrasket over at han går ut og tar et oppgjør med alt fra trener til klubb og Gary Neville. Det er en form for å komme med en oppsigelse. Da ber man om en egen avskjed.

KRITISK: Arne Scheie vil at favorittklubben Manchester United sier farvel til Cristiano Ronaldo. Foto: Solum, Stian Lysberg

Allerede da Ole Gunnar Solskjær hentet Ronaldo tilbake til Old Trafford i fjor sommer fikk United et problem, mener NRK-legenden.

– Jeg er forundret over at de hentet ham. Det var jo en økonomisk side med å hente Ronaldo, men han er såpass opp i årene at jeg ikke kan se at han er et tilskudd for United. Da er det ingen grunn til å fortsette.

Han sliter med å se en fremtid klubb for Ronaldo om det skulle ende med en skilsmisse.

– Det handler om alder og penger. Jeg er veldig tvilende til at han kommer tilbake til et høyt nivå. Det ville vært overraskende om det blir en toppklubb, sier Scheie.