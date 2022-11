Røper detaljene bak VM-kaoset: – Sjokkert

Polen-spillerne holdt pusten etter et uvirkelig VM-drama. Budbringeren forteller om de intense minuttene.

Polen - Argentina 0-2

Saudi-Arabia- Mexico 1-2

Argentina og Polen er videre til åttedelsfinalen etter dramatiske sluttminutter. Sistnevnte går til sluttspillet på mindre innslupne mål.

Selv ikke da kampen ble avblåst visste Polen-spillerne om de var videre.

I noen nervepirrende minutter fulgte spillerne med på utviklingen i Saudi-Arabia-Mexico.

Selv om førstnevnte overraskende nok scoret på overtid, trengte meksikanerne bare én scoring for å sende Polen ut.

Innbytter Krzysztof Piatek forteller om dramaet til TV 2:

– Jeg ble litt sjokkert for først sa de at kampen var ferdig, men Saudi scoret, så måtte vi ventet fem-ti minutter til. Fantastisk øyeblikk for oss.

Angriperen røper at han fikk ansvaret som budbringer og fikk klar beskjed. Tidligere i kampen, før Saudi-Arabias scoring, lå det an til at Polen skulle gå videre på færre gule kort.

Og det var ikke langt unna at det kunne ende med loddtrekning.

– Treneren sa at vi ikke kunne ta noen kort, gule eller røde og når vi fikk muligheten til å skyte, måtte vi score, det var det viktigste, forteller Polen-spissen Piatek.

Salernitana-spilleren syntes det var krevende å spille under det som kunne virke som hjemmebane for Argentina, med klart flere supportere på tribunen.

Nå venter regjerende mester Frankrike.

– Det vil bli en vanskelig kamp mot en tøff motstander. Vi må være klare og spille vår fotball, sier spissen.

– Sjeldent man ser

Ekspertene og gjestene i TV 2s studio måpte over utviklingen.

– Det er sjeldent man ser noen være så glad for å tape en fotballkamp, sier Erik Thorstvedt.

– Dette ble nervepirrende. Man føler litt med Mexico som var så nære den tredje scoringen, sier Petter Northug.

Helt ut i overtiden så det ut til å bli avgjort på antall gule kort.

– Det må være en spesiell følelse å coache laget ditt til å gå videre på gule kort, sa TV 2s kommentator Morten Langli.

Argentina vinner dermed gruppe C og møter Australia som ble gruppetoer i gruppe D. Polen møter Frankrike i den første utslagsrunden.

VIDERE: Robert Lewandowski og Lionel Messi. Foto: GLYN KIRK

NERVEPIRRENDE: Polske spillere som følger dramaet. Foto: NTB

Det var Argentina mot Wojciech Szczesny, som gjorde det han kunne for å stoppe Lionel Messi og co.

Men etter 47 minutter kunne Alexis Mac Allister juble for nettsus. Manchester City-spiller Julian Alvarez sikret gruppeseier med sin 2-0-scoring.

Mexico beseiret Saudi-Arabia etter scoringer av Henry Martin og Luis Chaves. Al-Dawsari reduserte for Saudi-Arabia.

Det var til tider spill mot ett mål og Polens keeper leverte en utrolig første omgang. Til slutt laget Sczesny straffespark, da han var oppe med hanskene i ansiktet på Messi.

I TV 2s pausestudio var det uenigheter om straffen skulle blitt dømt.

– Jeg har jo stått i mål, så det er lett for meg å forsvare keeperne. Før kunne man gå ut og bokse spillere i trynet og slippe unna med det. Det gjør man ikke lengre, men jeg synes denne touchen er så liten, sa Erik Thorstvedt.

– Ja, man må ta ball. Det må gjelde både utespillere og keepere. Han kan ikke bare meie ned folk og være fri siden han er keeper, sa Solveig Gulbrandsen.