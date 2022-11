Ronaldo med unik bragd i VM – ristet på hodet av United-spørsmål

Portugal - Ghana 3-2

Se Ronaldos historiske scoring i videovinduet øverst!

Cristiano Ronaldo hadde muligheten til å bli den første spilleren som scoret i fem VM-sluttspill, og ble det etter scoring på straffespark i det 65. minutt.

Hovedpersonen møtte opp på pressekonferansen etter kampen og kom med to svar før han gikk:

– Å klare verdensrekorden på å score i fem VM er noe jeg er veldig stolt over. Jeg er veldig glad for at laget fikk et bra resultat, sier Ronaldo på pressekonferansen via en tolk.

Dette fikk du ikke se på TV: Rasende Ronaldo

Han ble deretter spurt om hvordan hans uke har vært med terminering av kontrakten med Manchester United, og hva det vil bety for turneringen.

– Det viktigste var at vi vant. Det som skjedde i uken er over og et avsluttet kapittel. Nå ville vi få en god start. Vi vant og jeg kunne hjelpe laget mitt. Alt det andre spiller ingen rolle, sier mannen som ble kåret til banens beste.

Med scoringen skrev Ronaldo fotballhistorie. Fra før hadde stjernespissen én VM-nettkjenning i 2006, 2010 og 2014, mens det ble fire i 2018. Scoringen var Ronaldos 118. på 192 kamper for Portugal.

– CR7 med scoring i fem VM. Jeg var der da den første kom, mot Iran i 2006. Pelé, Seeler, Klose og Messi - left behind, skriver TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker på Twitter.

LETTET: Cristiano Ronaldo kunne juble for scoring i fem VM på rad. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

– Filming

Målet kom etter en omdiskutert straffe, hvor flere mente superstjernen falt for lett i duell med Mohammed Salisu.

– Ser ut som filming for meg, kommenterte den tidligere England-spilleren Matthew Upson til BBC, om straffesparket Ronaldo laget selv.

NRKs fotballekspert Carl Erik Torp mente heller ikke det skulle blitt dømt straffe til Portugal.

– Det er bare tull. Det er aldri noe straffe. Han (dommeren) har vært streng med Portugal i dag, men det skal ikke bety at dette er straffespark for det. Hvor er kontakten? sa Torp på TV-sendingen.

Åtte minutter senere fikk Ronaldo og Portugal en kalddusj, da Ghana utlignet ved André Ayew.

Det stoppet likevel ikke de rødkledde, som svarte med to kjappe scoringer signert Joao Felix og Rafael Leao.

Osman Bukari reduserte for Ghana like før slutt. Det ble feiret på ekte Ronaldo-vis:

Mål: Bukari 3-2 (89)

Tordnet mot dommeren

Ronaldo satte riktignok ballen i mål etter en halvtime, men scoringen ble annullert etter at dommer Ismail Elfath blåste frispark, til 37-åringens store frustrasjon.

– Du forventer at forsvareren skal klare å holde ham unna, men han gikk veldig lett ned. Jeg kan forstå Ronaldos frustrasjon, kommentere Upson til BBC.

Ronaldo raste etter annullering

Portugiseren har vært på alles lepper etter at han gikk knallhardt ut mot sin tidligere klubb Manchester United i intervjuet med Piers Morgan.

Det endte med at superstjernen ble bekreftet ferdig i klubben tirsdag.

Kampens første mulighet skulle selvfølgelig Portugals superspiss få etter 13 minutter. I kjent stil steg Ronaldo til værs på en corner, men headingen gikk et godt stykke utenfor mål.

Med halvtimen passert satte samme mann ballen i mål. Dommer Ismail Elfath dømte frispark, fordi han mente 37-åringen var for hard i duell med Alexander Djiku, som falt noe lett i bakken.

– Jeg ser ingen grunn til å blåse frispark der, sa Carl Erik Torp på NRKs sending.

– Jeg tenker han er uheldig med det anullerte målet. Han avslutter bra, men forsvareren gjør det godt i å vinne et frispark der, sa tidligere Manchester United-profil Roy Keane på ITV.

Ansiktsuttrykket sier det meste

Afrikas første

Men Ghana prøvde å ødelegge Ronaldos store kveld.

Mohammed Kudus stormet framover på venstrekanten før han slo inn i boks. Der ventet André Ayew, som banket ballen i mål.

Det var Afrikas første scoring i VM i Qatar. Joao Felix og Rafael Leao økte til 3-1, før Osman Bukari reduserte.



Portugal topper dermed gruppe H foran Sør-Korea, Uruguay og kveldens motstander Ghana.