Ronaldo-erstatteren leverte hat trick: – Han fortjente det

Portugal - Sveits 6-1

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Cristiano Ronaldo ble vraket til VM-åttedelsfinalen mot Portugal. Inn kom Goncalo Ramos, som tok vare på sjansen med begge hender.

21-åringen, som er toppscorer i Portugal med ni mål på elleve kamper for Benfica denne sesongen, brukte halvannen omgang på å score hat trick i Portugals 6-1-seier mot Sveits.

HAT TRICK-HELT: Goncalo Ramos scoret tre mål i 5-1-seieren. Foto: Timgroothuis / BILDBYRÅN

– Det var en vanlig kveld på jobben for ham. Han er spiss, så han må score, smiler Portugals Bruno Fernandes til TV 2, før han fortsetter:

– Jeg bare tuller. Han er veldig ung, og dette var hans første kamp fra start i VM. Han leverte tre mål, én assist og en stor arbeidsinnsats. Det er fantastisk. Alle er glade på hans vegne. Han fortjente det fordi han jobbet så hardt for å komme til sjansene. Han var viktig før denne kampen, og han blir viktig til de neste. Hele troppen er viktig.

Det var VMs første hat trick i år.

Ronaldo-bildene sjokkerer

– Portugal har fått en ny helt. For en måte å presentere seg på den største scenen, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Først hamret Goncalo Ramos inn 1-0 i nærmeste kryss, før veteranen Pepe headet inn et hjørnespark. Tidlig i andre omgang styrte Ramos inn 3-0 på nærmeste stolpe. Få minutter senere økte Raphaël Guerreiro til 4-0 for et gnistrende godt Portugal-lag.

– Hvem trenger Cristiano Ronaldo? utbrøt Alsaker etter 4-0.

Tilskuerne roper på Ronaldo

Manuel Akanji reduserte til 1-4 etter et hjørnespark, men Goncalo Ramos var ikke ferdigscoret. Midtveis i andre omgang kom han alene med Sveits-målvakt Yann Sommer og chippet inn 5-1 for Portugal.

I det 73. spilleminutt ble Ramos tatt ut i sin fjerde landskamp og erstattet med Cristiano Ronaldo, som ble mottatt med ellevill jubel. Ti minutter senere banket han ballen i mål, men en klubbløse superstjernen ble korrekt avvinket for offside.

BYTTET INN: Cristiano Ronaldo kom inn for Goncalo Ramos. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

På overtid fastsatte Rafael Leão resultatet til 6-1 med et praktmål.

– Portugal sender et ordentlig signal til de øvrige kvartfinalistene. Dette er et lag å regne med i resten av turneringen, sa Alsaker.

I kvartfinalen venter Marokko for Portugal.