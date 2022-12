Ronaldo åpner opp etter VM-exiten

– Å vinne VM for Portugal var den største og mest ambisiøse drømmen i karrieren min.

Slik innleder Cristiano Ronaldo et innlegg på Instagram. Den drømmen ble knust i kvartfinalen mot Marokko lørdag.

– Dessverre tok drømmen slutt i går. Det er ikke verdt å reagere på hets. Jeg vil bare at dere skal vite at mye har blitt sagt, mye har blitt skrevet, mye har blitt spekulert, men mitt engasjement for Portugal har ikke endret seg et øyeblikk, skriver Ronaldo.

37-åringen ble benket, men kom inn som innbytter. I sluttminuttene kom han til en stor mulighet.

– Jeg kjempet for det. Jeg kjempet hardt for denne drømmen. I de fem verdensmesterskapene scoret over 16 år. Alltid har det vært sammen med gode spillere og støttet av millioner av portugisere. Jeg ga alt.

