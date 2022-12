Rister på hodet av Europas VM-dekning: – Merkelig

I Norge har debatten om VM-boikott vært en del av mediebildet i snart to år.

De norske medienes dekning av mesterskapet er preget av stort utenomsportslig fokus i forbindelse med forholdene til migrantarbeiderne, menneskerettighetene i Qatar og den omstridte tildelingen av mesterskapet.

Det samme gjelder Danmark, Sverige, Tyskland og til en viss grad England; kritikk mot Gianni Infantinos tale og spesielt striden om OneLove-kapteinsbindet har spesielt vært fremtredende i starten av mesterskapet.

I Doha har Tyskland og Danmark vært de tydeligste forkjemperne for OneLove-markeringen. Tyskerne demonstrerte før sin åpningskamp, mens det danske fotballforbundet har vært nådeløst i sin kritikk mot Fifa i Qatar.

Men hvordan stiller journalister fra andre deler av verden seg til dekningen av VM? TV 2 møtte utsendte fra Sør- og Mellom-Amerika, Afrika og Asia i et forsøk på å bli klokere.

Den japanske frilansjournalisten Yoshiko Ryokai bor i Tyskland, men dekker Japans landslag.

– De japanske resultatene og de japanske kampene, svarer hun på spørsmål om hva som er det viktigste for henne å dekke i Qatar.

Overraskende nok gikk Japan videre fra gruppespillet på bekostning av Tyskland – etter å ha slått tyskerne i åpningskampen, som startet med at de holdt hånden over munnen under lagbildet for å demonstrere mot Fifas OneLove-forbud.

– Synet er veldig annerledes i Europa enn det er i Qatar, og vårt syn er også annerledes. Vi er ikke så interessert i de temaene, sier Ryokai om dekningen av utenomsportslige kontroverser.

– Jeg kommer hit for å se på fotball, ikke for å snakke om dette, sier hun.

Det blir raskt tydelig at hun ikke har mye til overs for mediedekningen i Tyskland.

– Europeiske medier snakker veldig mye om OneLove og sånt. Vi synes det er merkelig, sier hun og fortsetter:

– Jeg vet at det er mange problemer her, men for europeere er det et veldig stort problem. Men det er bare ett perspektiv. Tyskere ser på det som et stort problem, men vi ser på det som at Qatar har sin kultur, akkurat som Japan har sin kultur. Vi må være forsiktige når vi snakker om det. Det er merkelig og jeg synes europeere snakker for mye om dette.

– Vi har våre egne problemer

Eric Njiru er på plass i Doha som reporter for Radio Africa. Den kenyanske sportsjournalisten forteller at han er på plass for å dekke de fem afrikanske landene i mesterskapet: Senegal og Marokko, som fortsatt er med, og Ghana, Kamerun og Tunisia.

– Jobben min er å rapportere hjem om hvordan de gjør det, sier Njiru og oppsummerer:

– Jeg vil fortelle den afrikanske historien til det afrikanske folk på en afrikansk måte.

De utenomsportslige temaene holder han seg unna.

– Det er ikke et fokus for meg, og det er ikke det for de fleste afrikanere, sier han og forklarer:

– Vi føler at dette mesterskapet også tilhører Afrika. Vi er nær Qatar, Saudi-Arabia og Dubai.

– Vi vet at disse temaene får mye oppmerksomhet i Europa og USA, men det afrikanske publikum er ikke interessert i disse sakene. Når du skriver om det, ser du på tallene at folk ikke er interessert. Skriver du om de afrikanske landene eller Kylian Mbappé, er det noe helt annet.

Njiru fullfører resonnementet:

– Vi har våre egne problemer i Afrika. Det betyr at vi har et annet syn på dette enn andre deler av verden.

– Vi snakker ikke om menneskerettigheter

Det rimer med synet til Simon Lyonga, som dekker VM for den kamerunske TV-kanalen CRTV.

Han sier han har tre fokusområder under VM: Kameruns landslag, de øvrige afrikanske lagene, og organiseringen av mesterskapet.

– Jeg er interessert i hvordan Qatar klarer å lykkes med å organisere et slikt mesterskap, sier han.

– Har det vært noe snakk om menneskerettigheter eller andre utenomsportslige temaer?

– Nei, nei. Vi snakker ikke om menneskerettigheter. Fokuset vårt er kampene, turneringen, laget vårt og de afrikanske lagene, sier han.

Lyonga understreker at Kamerun er imot diskriminering, men at fokuset under VM er utelukkende sportslig.

– Vi snakker ikke om det iranske flagget, regnbuer eller kapteinsbind. Vi snakker om fotball, det er derfor vi kom hit, sier han.

Domingo Valencia fra Radio la Red i Ecuador sier han er veldig begeistret over å være på plass for å dekke VM, der landet hans gjorde et godt inntrykk i gruppespillet selv om det ikke holdt til avansement.

– Menneskerettigheter og OneLove-båndet er et tema som dukker opp i diskusjoner, men det er noe vi ikke kan kontrollere. Vi vet at det har vært et stort tema frem til VM, men etter at den første kampen startet, rettet vi fokus mot fotballen og laget vårt.

– Det har ikke vært en stor diskusjon rundt det. Men vi er nok enige med dere, legger han til.

– En mulighet til å komme oss bort

Den profilerte TV-programlederen Rodolfo Vargas fra Mexico møter TV 2 etter en pressekonferanse med Brasils kaptein Thiago Silva og landslagssjef Tite.

– Vi dekker det meksikanske landslagene og de store stjernene i dette VM-et. Det å kunne snakke om sport, gir oss en mulighet til å komme oss bort fra mange andre temaer som er kompliserte i samfunnet vårt, i landet vårt og i verden generelt, sier Vargas.

– Sport er forfriskende. Det er veldig viktig å fortelle om det, sier han.

– Det har vært mye snakk om menneskerettigheter og politikk i starten av mesterskapet. Snakker dere mye om det?

– Vi er her utelukkende av sportslige årsaker, men i andre programmer dekker vi også reaksjonene fra andre land i forbindelse med forholdene i VM. Vi har kommentatorer hjemme som behandler disse temaene, spesielt kvinnenes rettigheter, som vi mener burde vært mye bedre i dette landet, sier Vargas.