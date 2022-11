Richarlison-show mot Serbia: – VMs vakreste scoring

Richarlison har enda ikke scoret for Tottenham i Premier League. Mot Serbia viste brasilianeren klasse og scoret to.

Brasil - Serbia 2-0

Saken oppdateres!

I sommer ble Richarlison (25) hentet fra Everton til Tottenham Hotspurs for omtrent 495 millioner kroner, men brasilianeren har fortsatt ikke scoret for toppklubben i Premier League denne sesongen.

I oppgjøret mellom Brasil og Serbia torsdag viste den til tider utskjelte brasilianeren hva han er god for. 25-åringen scoret begge målene til Brasil, og det siste på en lekker, akrobatisk måte.

– Innlegget, mottaket og avslutningen. Der fikk vi se VMs flotteste og mest spektakulære scoring! Kunst fra Brasil, skriver TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter.

Se målet her:

– Helt vilt, det er dette du drømmer om å gjøre. Det var en bra kamp, sier matchvinneren om sin egen VM-debut.

Styrte kampen

Både Brasil og Serbia var gode og solide bakover de første 45 minuttene. Brasilianerne så friskest ut, og Neymar var nære da han nesten lurte inn et hjørnespark.

I andre omgang fortsatte Brasil i det høye tempoet, og de ti første minuttene kom laget til sjanse på sjanse. Alex Sandro ladet kanonen fra 20 meters hold etter timen spilt, men skuddet smalt i stolpen og spratt ut igjen.

Så satt det for Brasil.

Neymar dro med seg ballen inn i Serbias 16-meter. Da han skulle passere Milenkovic, trillet ballen videre til Vínicius Júnior, som banket til. Den serbiske keeperen ga retur, som Richarlison enkelt satte i mål.

– Han er et rovdyr, er han ikke? Han luktet seg fram til den scoringen, kommenterte tidligere England-forsvarer Martin Keown til BBC etter Richarlisons første mål.

– Han er i riktig posisjon. Se bevegelsen hans, han er den første til å reagere. Det ser veldig enkelt ut, men det er det ikke. Du må komme deg inn og så fullføre det. Det er veldig, veldig bra spill av en midtspiss, sier tidligere England-spiss Alan Shearer til BBC.

Akrobatikk

Richarlison viste seg virkelig frem i lagenes åpningskamp, selv om han kun hadde ni touch på ballen de første 30 minuttene.

Etter 73 minutters spill slo Vinícius Júnior inn til Richarlison, som stod plassert ved straffemerket. Han vippet ballen opp på første berøring, før han banket ballen i mål på en lekker, akrobatisk måte.

Målet er på mange måter det man forbinder med brasiliansk fotball.

EKTE BRASILIANSK FOTBALL: Richarlison satte sitt andre mål på denne måten. Foto: Peter Byrne

– Richardsønn med VMs vakreste, sier Morten Langli.

Dårlig nytt for Brasil er at Neymar måtte kaste inn håndkleet da han forlot banen etter 80 minutter. PSG-profilen holdt seg til leggen da han forlot banen, og bilder viser at han var tydelig preget etter byttet.

Bildene Brasil ikke vil se

Neste kamp for Brasil er mot Sveits. Den spilles mandag kl. 17 og sendes på TV 2 Direkte og Play. Slik er gruppe G etter én kamp spilt:

1. Brasil (3 poeng)

2. Sveits (3 poeng)

3. Kamerun (0 poeng)

4. Serbia (0 poeng)