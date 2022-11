Regnbue-rykter skaper dilemma: – Ikke mulig

England og flere andre land avstår fra å bruke kapteinsbindet fra «OneLove»-kampanjen.

Det kommer frem av en delt pressemelding fra England, Nederland, Tyskland, Wales, Danmark og Belgia.

Forbundene frykter de sportslige sanksjonene dersom de trosser Fifas regelverk.

Danmarks kaptein Simon Kjær har tidligere sagt at han skal bære kapteinsbindet. På mandagens pressekonferanse før åpningskampen mot Tunisia ble laget spurt om valget av TV 2.

– Jeg tenker det ikke er opp til spillerne og ikke deres avgjørelse. Forestill deg å gå på banen med et gult kort fra start, det er ikke mulig. Vi må sørge for at det at det ikke er opp til spillerne å ta den avgjørelsen, sier Kasper Hjulmand til TV 2 tidlig mandag morgen.

REAGERER: Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Avgjørelsen blir tatt senere i ettermiddag når vi har noen klare svar. Vi vurderer ikke risiko som en faktor her. Vi må vite det sikkert, la Hjulmand til.

Da TV 2 utfordret kaptein Kjær om det samme, refererte han bare til landslagssjefens uttalelse:

– Det er greit for meg.

– Fifa bestemmer

Frankrike-kaptein Hugo Lloris har tidligere uttalt at han vil ta hensyn til Qatars kultur og akter ikke å spille med et regnbuefarget kapteinsbind på armen i fotball-VM.

TV 2 leste opp Fifa-statuttenes paragraf tre, der det heter at «all diskriminering» blant annet på bakgrunn av «kjønn» er «strengt forbudt», og spurte hvorfor det derfor er et problem å bære OneLove-armbåndet.

– Jeg vil heller si at Fifa organiserer VM, de definerer rammene og reglene, og det vi spillere blir bedt om, er å spille fotball og best mulig representere landet vårt sportslig. Jeg foretrekker å holde meg til å være spiller og en som konkurrerer, sier Lloris før han tenker seg litt om.

– Men det er klart at det finnes ulike prisverdige saker som man må støtte. Men Fifa bestemmer, legger han til overfor TV 2.

VIL IKKE: Hugo Lloris fokuserer på det sportslige i VM. Foto: Gareth Bumstead

Danmark-sjefen er kritisk til Fifa dersom de skulle velge å straffe bruken av armbåndet.

– Jeg kan ikke se hvorfor de skulle gjøre det. Det vil være kontroversielt å straffe det. Vi har brukt det før, så det er ikke kun en VM-greie. Jeg ser ikke problemet med det, sier Hjulmand.

– Det er et stort spørsmålstegn, sier han om Fifas skepsis til armbåndet.

– Ikke bra

Nederlands Virgil van Dijk var innstilt på å bruke regnbuebindet, men sa han ville revurdere situasjonen dersom ryktene om gult kort stemmer.

– Hvis det er tilfelle, bør vi diskutere det. Det er ikke bra for jeg liker ikke å spille med et kort i lomma, sier den nederlandske midtstopperstjernen til TV-kanalen NOS, gjengitt av AD.

Planen før VM var at kapteiner fra ni europeiske land skulle bære regnbuefarget kapteinsbind, etter å ha sluttet seg til antidiskrimineringskampanjen «OneLove».

Slik blir det altså ikke.

I Qatar er det forbudt å være homoseksuell og kan straffes med inntil sju år fengsel.

MØTTE PRESSEN: Kasper Hjulmand, Kasper Schmeichel og Simon Kjær. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Avventer

England møter Iran klokken 14 mandag. Harry Kane uttalte søndag at målet er å bære kapteinsbindet, men at de avventer svar.

– Jeg vet at FA snakker med Fifa for øyeblikket, og jeg er sikker på at de vil ta sin avgjørelse innen kampen starter i morgen. Jeg tror vi har gjort det klart at vi ønsker å bruke det, sa Kane.

FA-sjef Mark Bullingham fortalte til BBC Radio 4 at Harry Kane kanskje ikke bærer «OneLove»-båndet likevel.

– Hvis trusselen om sportslige sanksjoner er reell, må vi se på en annen måte vi kan vise verdiene våre på, sier Bullingham.

Wales-kaptein Gareth Bale har et stort ønske om å bære bindet.

– Vi støtter alt når det kommer til kapteinsbindet. Vi vil gjøre så mye vi kan for å forhåpentligvis få til en endring i riktig retning, sa Bale forrige uke.