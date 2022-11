Reagerer på VM-stjernens regnbue-svar

– Jeg synes det er kjipt fordi man trenger mer enn noen gang at fotballspillere faktisk viser støtte til LHBTQ+-folk, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

I forrige uke uttalte presidenten i Det franske fotballforbundet (FFF), Noël Le Graët, at han helst ikke ville at Hugo Lloris skulle bruke et kapteinsbind i regnbuefarger.

Argumentet var at de måtte vise respekt overfor vertsnasjonen. Le Graët varslet også at han ville snakke med Lloris om saken.

FOTBALLPRESIDENT: Noël Le Graët sa at han ikke er imot regnbuekapteinsbind, men at «de spiller i et land de må respektere». Foto: FRANCK FIFE

Mandag uttaler den franske målvakten seg.

– Før vi gjør noe, trenger vi en enighet fra Fifa og forbundet (FFF), sier Lloris, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Jeg har selvsagt min mening, og den er ganske lik presidentens. Når vi er i Frankrike og ønsker utlendinger velkommen, vil vi ofte at de skal følge våre regler og respektere vår kultur. Og jeg vil gjøre det samme når jeg drar til Qatar, ganske enkelt. Jeg kan være enig eller uenig i deres tanker, men jeg må vise respekt, forklarer Lloris.

Reagerer

I Qatar er det forbudt ved lov å være homofil.

Finstad Berg mener at det aldri har vært viktigere å ta med seg regnbueflagget.

– Man trenger mer enn noen gang at fotballspillere viser den støtten og solidariteten. Det poenget med at vi ønsker alle mulige folk velkommen hit, og forventer at de skal respektere våre regler, synes jeg er et ganske dårlig eksempel, sier hun.

TV 2S SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Espen Solli / TV 2

– Her har vi lagt VM til et land som har et ekstremt diskriminerende lovverk for både kvinner og homofile. Da mener jeg at det ikke er riktig å rette seg etter Qatars holdninger på de punktene. Det er ikke det som er verdiene til den internasjonale fotballen, som vi ser i alle fine festtaler og kampanjer, påpeker Finstad Berg.

Planer om annen markering

Frankrike var én av åtte europeiske VM-nasjoner som i september sluttet seg til «OneLove»-kampanjen. Da ble det antatt at franskmennene skulle bære et spesiallagd kapteinsbind under mesterskapet.

Det er uklart om Fifa i det hele tatt vil tillate bruken. Danskene skal ha fått beskjed om at de ikke får varme opp i klær med teksten «Human rights for all».

I Nederland har de uttalt at de vil bruke kapteinsbindet uansett om de skulle risikere straff.

Lloris legger til at de franske spillerne sannsynligvis vil samle seg om en markering for menneskerettigheter i Qatar, skriver AP.

– Vi kan ikke være ufølsomme med tanke på de problemene. Det vil bli gjort i løpet om noen dager eller timer, vi får se, sier den franske målvakten.

Finstad Berg frikjenner ham ikke av den grunn.

– Det er kjempefint at de tenker å markere, men jeg synes det er en uting at kvinners og skeives rettigheter tas ut av den diskusjonen fordi man skal gjemme det vekk i kulturelle forskjeller, sier hun.