Reagerer på VM-åpningen: – Viser bildet Qatar ønsker å tegne

Respekt og toleranse for forskjellige kulturer gikk igjen under åpningsseremonien. Men fokus på rettighetene til kvinner, homofile og migrantarbeidere uteble.

– Her er det et glansbilde vi blir presentert for, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg etter seremonien.

I et intervju med nyhetsbyrået AP, har mannen bak åpningsseremonien Marco Balich, fortalt at seansen ville gi svar på mesteparten av kritikken Qatar har mottatt.

A fireworks display is seen outside Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, during a ceremony prior to a World Cup, group A soccer match between Qatar and Ecuador, Sunday, Nov. 20, 2022. (AP Photo/Julio Cortez) Foto: Julio Cortez
US actor Morgan Freeman, left, talks with FIFA World Cup Ambassador Ghanim Al Muftah, at the opening ceremony prior he World Cup, group A soccer match between Qatar and Ecuador at the Al Bayt Stadium in Al Khor, Sunday, Nov. 20, 2022. (AP Photo/Hassan Ammar) Foto: Hassan Ammar
The mascot of the Qatar World Cup is displayed during the opening ceremony, prior to the group A soccer match between Qatar and Ecuador at the Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, Sunday, Nov. 20, 2022. (AP Photo/Hassan Ammar) Foto: Hassan Ammar

Det ble snakket mye om respekt og toleranse. Det ble også nevnt flere ganger at dette mesterskapet var for å forene ulike deler av verden.

– Det er en åpningsseremoni som viser det bildet Qatar ønsker å tegne av seg selv som land og vertsnasjon. De ønsker å selge seg selv inn som et sted som bringer sammen mennesker fra hele verden. Det er for så vidt fint med toleranse og dialog, men vi vet bakteppet her, sier Mina Finstad Berg og fortsetter:

– Vi vet at det er ganske mange mennesker i Qatar som ikke har grunnleggende rettigheter. Vi vet det er forbudt å være homofil, vi vet at kvinner diskrimineres i stor grad og vi vet at migrantarbeidere utsettes for systematisk rasisme.

– Dette ønsket om å bruke toleranse og respekt har blitt brukt aktivt om de som forsvarer mesterskapet, for å kvele kritikken mot Qatar-VM, sier Mina Finstad Berg.

STORSLÅTT: Det var liten tvil om at Qatar har lagt mye arbeid og penger inn i åpningsseremonien. Foto: KIM HONG-JI

Verdenskjent skuespiller i hovedrollen

Åpningsseremonien startet med skuespiller Morgan Freemans stemme.

Etter hvert kom man seg til Al Bayt Stadion, hvor man fikk se Morgan Freeman. Skuespilleren gikk inn i en dialog med Ghanim Al-Muftah, som også er ambassadør for mesterskapet. Han har en medfødt lidelse kalt kaudalt regresjonssyndrom.

– Alle er velkommen her, sa Al-Muftah.

Ghanim Al-Muftah under åpningsseremonien. Foto: RAUL ARBOLEDA

Toleranse og respekt for forskjellige kulturer var ord som gikk igjen.

– Det virker som om at han prøver å spille videre på et narrativ om at VM skal forene på tvers av forskjeller. At det er et forsøk på å møte kritikken som har kommet, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

ÅPNET: VM i Qatar er offisielt i gang. Foto: Julio Cortez

– Det ble snakket mye om respekt og at alle var velkomne. Men man gikk aldri inn på de menneskene som ikke i utgangspunktet er velkomne i Qatar. Diskrimineringen kvinner, homofile og migrantarbeidere utsettes for, sier TV 2s sportskommentator.

Etter at musikken var ferdigspilt beveget kameraet seg opp på VIP-tribunen. Der reiste emiren av Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, seg og holdt en tale på arabisk.

– Han sier i talen at man skal se bort fra det som skiller oss og heller fokusere på det som samler oss, sier Ibrahim Ali.

Han er masterstudent i Asia- og Midtøstenstudier med arabisk ved Universitetet i Oslo.

PÅ PLASS: Qatars emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani holdt tale under åpningsseremonien. Til venstre for ham satt Fifa-president Gianni Infantino og Saudia-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. Foto: MANAN VATSYAYANA

Det er ingen tvil om at seansen var storslått og skilte seg ut fra tidligere VM-åpningsseremonier. Det var også tydelig at Qatar ønsket å fremme et budskap.

– Mannen som snakker med Morgan Freeman siterer fra koranen med et budskap om at mennesker er delt opp i stammer. Det er nok noe av de Qatar ønsker å oppnå. Både at man skal få invitert verden til denne regionen, men også appellere til muslimske seere og mennesker fra den arabiske verden, sier Ibrahim Ali.

OL-preget åpningsseremoni

Det er italienske Marco Balich som har hatt regi på åpningsseremonien.

Balich står bak 14 OL-seremonier. Han hadde på forhånd lovet at årets VM-åpning ville være i OL-stil.

Totalt har han brukt et år på det som skal sparke i gang VM i Qatar.

ÅPNINGSKAMP: VMs første kamp og åpningsseremoni holdes på Al Bayt Stadion. Arenaen er helt ny og formet som et telt. Foto: SUHAIB SALEM

I et intervju med AP kom han også med lovnader om at kritikken Qatar har mottatt før mesterskapet, ville bli svart for under åpningsseremonien.

– Jeg kan ikke avsløre overraskelsen, men det vil definitivt bli gitt oppmerksomhet og svar på alle problemene som diskuteres nå. Det handler ikke om å glede vesten, men å være plattformen der Asia og den vestlige verden kan møtes.

– Jeg tror du vil få svar på all kritikk og spørsmål som er reist, sa Balich til AP.

Det mener TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg at man ikke fikk.