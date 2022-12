Reagerer på oppførsel: – Ikke til å tro

Se hendelsen i videovinduet øverst!

Argentina er verdensmestere etter en dramatisk straffesparkkonkurranse. Emiliano Martínez' ble igjen helten etter «mindgames» i kjent stil.

– Han rotet så mye med hodene deres at man skulle ikke tro det, sier fotballekspert Gary Neville på ITV.

Aston Villa-spilleren kastet blant annet ballen bort før Aurélien Tchouaméni tok straffen, og det påvirket trolig den franske midtbanespilleren som blåste ballen utenfor.

– Dommeren burde ha slått ned på det tidligere, men godt gjort av ham. Han burde ha fått et gult tidligere for sine krumspring, men dette argentinske laget vil gjøre alt for å vinne, fortsetter Neville.

Martínez feiret Frankrike-stjernens bom med en lite ydmyk dans i kamera.

Senere ble han kåret til turneringens keeper, og svarte med en obskøn gest som du kan se under:

– Det skjer så mye på dette bildet, skriver Stan Collymore, en annen tidligere engelsk landslagspiller.

Gonzalo Montiel satte deretter Argentinas straffe etter at Lionel Messi, Paulo Dybala og Leandro Parades alle hadde scoret. Dermed kunne laget juble for VM-gull.

RØRT: Emiliano Martinez. Foto: KAI PFAFFENBACH

– Dette VM har jeg drømt om. Jeg har ikke ord for det. Jeg var rolig i starten av straffene og ber alltid lagkameratene mine om det. Jeg dedikerer denne seieren til familien min, sier Martinez ifølge RMC.