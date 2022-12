Reagerer på Haaland-utfordring: – Du kan ikke gjøre dette mot noen

Lørdag møtes Frankrike og England til kvartfinale i VM. Kampen sendes på TV 2 Direkte fra klokken 19.00.

De to spillerne det har vært mest snakk om i forkant av oppgjøret, er Kylian Mbappé (23) og Jude Bellingham (19).

Mange mener franskmannen akkurat nå er verdens beste fotballspiller, mens Bellinghams prestasjoner i mesterskapet har overbevist mange om at han kan bli en utfordrer om samme status i løpet av få år.

Men én mann skal utvilsomt ha et ord med i laget; selv om Erling Braut Haaland ikke deltar i VM, plasserer høstens prestasjoner ham helt der oppe blant verdens heteste spillere.

Sammen representerer Mbappé, Haaland og Bellingham den nye generasjonens «crème de la crème».

I en tid der Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Karim Benzema og Robert Lewandowski nærmer seg slutten av karrieren, er de tre ungguttene favorittene til å håve inn Ballon d'Or-utmerkelser det neste drøye tiåret.

TV 2 benyttet anledningen til å utfordre den engelske og franske leiren med et trilemma inspirert av en trend på sosiale medier: Hvis du måtte spilt med én fra start, satt én på benken og solgt én – hvem ville du valgt av Mbappé, Haaland og Bellingham?

Den engelske midtbanespilleren Kalvin Phillips kjenner godt til både Bellingham og Haaland, henholdsvis lagkameratene hans på lands- og klubblag.

Slik reagerte han da han ble utfordret av TV 2:

– Beklager, Norge!

Phillips valgte Bellingham fra start, la til at han «elsker Erling, men han hadde scoret hat trick fra benken uansett», og sier han ville solgt Mbappé for å tjene mest mulig penger.

City-spilleren kan beskyldes for å være litt partisk i sitt svar, så TV 2 utfordret en rekke profilerte journalister fra England og Frankrike også.

– Jeg starter selvfølgelig med Mbappé. Han er verdens beste spiller. Jeg setter Haaland på benken. Jeg beklager. Og jeg selger Bellingham. Ingen problem, sier Damien Dubras, som dekker VM for franske Infosport+.

Den engelske PA-journalisten Simon Peach er nesten enig.

– Skal du ikke gi meg en advarsel? Jeg ville startet med Mbappé, solgt Haaland for å tjene mest mulig penger, og jeg benker Bellingham fordi han er yngre og trolig hadde taklet det, sier han og legger til:

– Jeg beklager, Norge!

The Times-journalist Tom Roddy sier han ville startet med Bellingham, benket Haaland og Mbappé.

– Han er verdt mye penger, sier han om å selge Mbappé.

– Haaland verdt like mye som Qatar

The Independents Mark Critchley har større problemer enn sine kolleger med å komme frem til svaret.

– Hva?! Dette er galskap. Du kan ikke gjøre dette mot noen, reagerer han.

Etter hvert bestemmer han seg:

– Jeg ville startet Mbappé, benket Bellingham og solgt Haaland.

– Det er kontroversielt, men jeg ville ikke hatt Mbappé og Haaland på samme lag. Det ville blitt for mye. Kanskje de ikke ville spilt ballen til hverandre.

Daily Mirror-profilen John Cross velger å starte med Mbappé, benke Haaland og selge Bellingham.

The Times' kjente kommentator Henry Winter og BBCs korrespondent Natalie Pirks ler da TV 2 presenterer trilemmaet for dem.

– Åh, herregud, sier hun før Winter tar ordet:

– Starte med Bellingham fordi jeg vil at England skal vinne. Mbappé på benken fordi det er best for England. Så selger vi Haaland for å tjene masse penger.

– Han er nok verdt like mye som Qatar. Han er vel verdt 600 milliarder, sier Winter.

– Og så kan vi bruke pengene på å lage mange nye Jude Bellingham, sier Pirks.

– Har bevist mer

I den franske leiren er journalistene ikke i tvil om at de velger Mbappé fra start.

– Jeg selger Bellingham, for han har en stor fremtid, det er et bra tidspunkt å selge ham på så du kan tjene mye penger på dette salget og videresalg, sier Canal Plus-profilen Xavier Giraudon.

– På benken setter jeg Haaland. For øyeblikket ville jeg brukt Mbappé den første timen til motstanderens forsvar var «dødt», så ville jeg byttet inn Haaland som hadde scoret fire mål, sier han.

L'Équipe-journalist Loïc Tanzi nøler ikke:

– Jeg starter med Mbappé. Fordi han er fransk. Haaland på benken. Og jeg selger Bellingham fordi jeg trenger penger.

– Jeg mener Mbappé har bevist mer enn Haaland, legger han til.