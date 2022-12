Raser mot «absurde» utroskapsrykter

Serbias storstjerne Dusan Vlahovic avviser på det sterkeste at han har hatt en affære med konen til lagkamerat. Nå truer han med rettslige skritt.

Se Serbia – Sveits direkte på TV 2 Sport 1 fredag kl. 20.00

Det at storstjernen Dusan Vlahovic, som til daglig spiller for Juventus, hittil har startet Serbias kamper i VM på benken har skapt både spekulasjoner og rykteflom.

Flere serbiske medier hevder at Vlahovic er benket på grunn av en affære med lagkameraten Predrag Rajkovics kone Ana.

Utroskapsryktene ble tema på pressekonferansen før oppgjøret mot Sveits. Vlahovic raser mot skriveriene.

– Jeg er lei meg for at jeg må innlede en pressekonferanse i VM på denne måten. Men jeg må snakke fordi mitt navn skitnes til, raser Vlahovic.

– Vi har alle lest og hørt om det. Men det er ingen grunn til å kommentere noe så absurd. Disse folkene som skriver dette må kjede seg eller ikke ha noe bedre å gjøre, fordi de må være frustrerte og sinte. Men å jobbe mot landslagets beste er åpenbart deres hovedoppgave nå, tordner han videre, ifølge Talksport.

Vurderer rettslige skritt

Vlahovic varsler samtidig at han vurderer rettslige skritt mot avisene som publiserte artiklene om utroskapsanklagene.

– De historiene er latterligere. Jeg vil bare forsvare mitt navn og min integritet, så jeg kommer til å ta juridiske skritt om det viser seg å være nødvendig, slår han fast.

22-åringen, som ble kjøpt av Juventus fra Fiorentina for nærmere 800 millioner kroner i januar, gjør det klart at det ikke er første gang han opplever at noen sprer usanne rykter om ham.

– Disse menneskene som sprer disse ryktene har en tom CV og har ikke oppnådd noe her i livet. Men de søker oppmerksomhet gjennom å bruke mitt navn, mener han.

– Aldri vært bedre samhold

Vlahovic opplyser på pressekonferansen at det ikke ligger noen dramatikk i at han har startet på benken i VM.

Angriperen forteller at han ikke har vært i tilstrekkelig god nok fysisk form til å starte de tidlige kampene.

– Samholdet i laget er bedre enn noensinne, og atmosfæren i laget har aldri vært bedre, konstaterer han.