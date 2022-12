Professor: Disse detaljene kan knuse drømmen

Argentina kan ha et skjult våpen om semifinalen skulle ende på mest dramatisk vis. Og de advares sterkt mot å gjøre som Spania.

MESSIS REDNING: Emiliano Martínez og samholdet i Argentina er en god del av grunnen til at Lionel Messi fortsatt har muligheten til å vinne VM. Foto: Odd Andersen / AFP

VM i Qatar har bydd på dramatiske utfall så langt.

Blant annet har både Argentina og Kroatia karret seg videre etter straffesparkkonkurranser. Nå møtes de to til semifinale.

I anledning den neste utslagsrunden ble Geir Jordet invitert som gjest i TV 2s VM podkast.

BOM: Wojciech Szczesny reddet straffen til Lionel Messi i gruppespillet. Foto: Jennifer Lorenzini

Jordet er professor i idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole og har spesialisert seg innenfor straffespark. Han interesserer seg særlig for straffesparkkonkurranser.

Slakt: – Horrible

Jordet forteller at målprosenten generelt har vært oppsiktsvekkende lav, selv før utslagsrundene. Her lå prosenten på godt under 70 prosent.

Stjernespillere som Harry Kane, Lionel Messi og Robert Lewandowski har sviktet fra ellevemeteren.

– Mange av straffene har vært horrible, eller så har keeperne vært veldig gode, innleder han i podkasten.

I straffesparkkonkurranser understreker eksperten viktigheten av samhold og en tydelig plan i det han kaller «høyt press og stress kondensert i få sekunder».

Han peker blant annet på Luis Enrique og Spania, som røk i åttedelsfinalen etter tre bom på like mange forsøk mot Marokko.

Før det skulle avgjøres satte den spanske landslagssjefen seg rolig på benken, mens han lot spillerne selv ta seg av mesteparten av beskjeder, oppmuntring og instrukser.

– Det at laget må vente på å høre noe fra treneren, trippe nervøst og bare stå å kikke rundt, er ikke en god følelse. Det ville jeg unngått for enhver pris, sier professoren.

Istedenfor ble det kaptein Sergio Busquets som tok hovedansvaret for å samle og fokusere troppen.

REFSES: Professoren likte ikke hvordan Luis Enrique og Spania håndterte straffesparkkonkurransen. Foto: Luca Bruno

– Han har tatt én straffe i karrieren (EM i fjor, bom) og blir satt som nummer tre til å ta. At han skal lede laget og få dem til å prestere på noe han er dårlig på, var en dårlig løsning før det skjedde, mener Jordet.

Hyller drittslenging

En av målvaktene som har markert seg i mesterskapet, er Emiliano Martínez.

– Kanskje verdens råeste straffekeeper med tanke på å ha triks i «ryggsekken» som han slenger fram så mye han kan. Det gjorde han til gangs sist (mot Nederland). Han er underholdene å se på.

Den 195 centimeter lange burvokteren traff for alvor radaren til Jordet under Argentinas semifinale mot Colombia i Copa America i fjor. Den gang ble Martínez det store samtaleemnet.

GIKK I FELLA: Davinson Sanchez har her akkurat tapt en straffeduell med Emiliano Martinez. Foto: Eraldo Peres

– Med ingen tilskuere på tribunen, kunne man høre hva han sa til motspillerne og det var drittslenging hele veien. Han slang diverse gloser til de colombianske spillerne og vippet dem av pinnen.

«Mindgames» kunne man også se utspille seg mot Nederland.

Aston Villa-profilen signaliserte til dommeren at han skulle gi ballen til Steven Berghuis, men istedenfor kastet keeperen ballen bort da nederlenderen rakte ut hånden.

Det førte til at Ajax-spilleren måtte endre sin planlagte vei for å plukke opp ballen. Da Berghuis til slutt fikk lagt kula ned, var Martínez livlig og hoppet frem og tilbake i store bevegelser.

– Han vil komme inn i bakhodet til spillerne og er et «uvær» i slike situasjoner, sier Jordet.

PÅ PLASS: Emiliano Martinez redder Steven Berghuis straffe, som var en avgjørende faktor for at Argentina tok seg videre. Foto: Natacha Pisarenko

Det hele kulminerte slik:

I semifinalen står Argentina overfor en annen ellevemeterskonge.

Dominik Livakovic reddet tre av fire straffer for Kroatia mot Japan i åttedelsfinalen og fulgte opp med å redde brasilianske Rodrygos forsøk i kvartfinalen.

VEGG: Dominik Livakovic mottar hyllesten fra sine lagkamerater mot Brasil etter nok en strafferedning. Foto: Alessandra Tarantino

I motsetning til Martinez, prøver kroaten å unngå konfrontasjon med spilleren som skal skyte.

Oppfordrer til dans

Et annet Martinez-kjennetegn er å feire overdrevent etter han har reddet et straffe. Det kan være avgjørende, også når det gjelder spillerne, forteller Jordet.

– Det å ta en liten dans, juble, eller bare markere tydelig at dette var bra er viktig. Det er lurt for å bryte ut fra formasjonen, med stive lår og legger. Mange står jo stille i fem minutter før det som kan være det viktigste sparket i karrieren.

KAN FAGET: Få i Norge har større kompetanse innenfor straffespark. Foto: Norges idrettshøgskole.

Samtidig skal man umiddelbart ta hånd om lagkamerater som bommer, tipser Jordet.

– Det er helt meningsløst å la en som har mislyktes få gå alene de tunge 50 meterne tilbake.

Han begrunner sitatet med at mennesker er enkle:

– Har man gjort noe som føles utrolig kjipt, vil man få beskjeden om at man er velkommen igjen i gruppen med en gang. Det vil sette en atmosfære som vil komme resten av spillerne som skal skyte til gode.

Jordet bruker uttrykket «sosialt spill» for å beskrive straffesparkkonkurranser

– Det er vel så mye det som at hver enkeltspiller skal komme frem å score. Det handler om å få den spilleren til å ha så god og mental «emosjonell beredskap» som mulig. Den kommer gjennom resten, slår han fast.

– Måten man kan regissere det sosiale lagspillet i forkant tenker jeg er helt avgjørende, fortsetter professoren.

Vedvarende trend

Blant kjente fordeler nevnes ofte rekkefølge på hvem som får skyte og hvilket lag som scorer først, men:

– Vi har begynt å se eksempler på dette som ikke har holdt seg fullt så godt. Her skjer det forflyttninger, opplyser Jordet.

Samtidig er det spesielt én trend som vedvarer: Historikken.

– Et lag som begynner å vinne straffekonkurranser fortsetter gjerne med å score på flere straffer, mens lag som begynner å tape scorer på færre straffer, sier podkastgjesten.

Han nevner England som en representant for sistnevnte.

– Kroatia er et veldig godt eksempel på det motsatte, der man ser at de nå har vunnet flere ganger etter hverandre, sier Jordet og forklarer:

– Man fant tidlig ut at har man vunnet to eller flere på rad, treffer man på godt over 90 prosent av skuddene. Det holder som regel og da er man inne i en god spiral.

I VM-sammenheng har Kroatia vunnet fire strake «straffekonker», mens Argentina har to på rad.

