Preget Martínez tok alle på sengen: – Jeg kan ikke fortsette

Kroatia-Belgia 0-0

Canada-Marokko 1-2

Etter kampen delte han ut klemmer til stjernespillerne han har vært sjefen for de siste seks årene.

FARVEL: Eden Hazard (31) har vært Roberto Martínez' kaptein. I mesterskapet var han, som han har vært de siste årene i Real Madrid, en skygge av seg selv. Foto: Francisco Seco

Like etter kampen fikk han spørsmål om sin egen fremtid på direktesendt fjernsyn. Da nektet han å svare.

På pressekonferansen kom han med svaret som tok alle på sengen:

– Ja, det var min siste kamp med landslaget.

– Det er mye følelser, som dere kan forestille dere, fortsatte han.

Da ble det stille i salen.

– Jeg kan ikke fortsette, sorry, sa Martínez med et smil og tok en slurk av vannflasken mens han ventet på neste spørsmål.

Se video her:

Da ble han spurt om han ikke hadde ønsket å forlate skuten på en annen måte. Martínez kontret med at han er stolt over det Belgia har bygget opp i løpet av sine seks år som landslagssjef.

– Jeg har vært så engasjert i prosjektet, og blitt engasjert i menneskene bak spillerne, fortalte han.

– Vi har bygget opp en utrolig arv. Mange ser bare på om man vinner et stort mesterskap, men jeg ser det på en annen måte. Jeg er så stolt av spillerne. Da jeg kom, var Jan Ceulemans mannen med flest landskamper. Nå har vi nesten åtte spillere som har mer enn 100 landskamper. De spillerne har satt en standard, slår han fast.

Dries Mertens er en av dem som går en usikker landslagsfremtid i møte inn mot EM i 2024. 35-åringen avslører at treneren tok farvel før kampen mot Kroatia.

– Vi fikk vite det for noen dager siden. Vi ville selvfølgelig vinne denne kampen for å gå videre, men også for hans skyld. Men ballen ville ikke inn, sier Mertens til TV 2.

VETERAN: Dries Mertens, som nå spiller i Galatasaray, har spilt 108 landskamper. Foto: Ricardo Mazalan

Mange har uttalt at dette er slutten på en gyllen, belgisk æra. Martínez fnyser av påstanden.

– Nei, nei.

– Se på spillere som Youri Tielemans, Onana og Doku. Den gylne generasjonen gjør noe som får frem den neste generasjonen. Det handler ikke nødvendigvis om dem som er ute på banen. Arven går videre på mange måter, mener han.

Sjokkbom

Bare seier var godt nok for spanjolens aldrende stjernemannskap mot Kroatia.

Helt til siste slutt presset belgierne på for målet som ville sendt dem til åttedelsfinale.

«Alle» trodde det skulle bli mål da ballen endte hos Lukaku på bakerste stolpe – med keeper satt ut av spill og kun fire overtidsminutter igjen.

TV 2s kommentatorer fikk hakeslepp.

– Det er ikke mulig! For noen sjanser de misbruker, sa Morten Langli.

– Det er helt utrolig, sa Simen Stamsø-Møller.

Se den uvirkelige missen her:

Klikket

Tidligere i kampen hadde Inter-spissen et skudd som traff innsiden av stolpen og gikk ut på motsatt side. Så satte han en heading på åpent mål over, men reprisene viste at ballen hadde vært ute i forkant.

Etter kampslutt var Lukaku tydelig preget.

I knestående fikk han trøst av assistenttrener og tidligere stjernespiss Thierry Henry. Etterpå kokte det over for Lukaku. 29-åringen hamret løs på innbytterbenken:

KNUST: Romelu Lukaku brente flere store sjanser i omgangen han fikk mot Kroatia. Foto: JACK GUEZ

– Hvordan er det mulig for Lukaku å gå målløs av banen, spør Langli.

– Litt uflaks, litt mangel på teft og litt mangel på instinkt, svarer Stamsø-Møller om stjernespissen – som kom til VM i rufsete form etter å ha slitt med skader hele høsten.

Forsvarer Belgia

TV 2s kommentator Anne Sturød påpeker at to kvartfinaler i EM og tredjeplass i VM tross alt er sjelden kost for Belgia, om man ser på det historiske bildet.

– Fra 1984 til 2016 var de ikke engang kvalifisert til EM engang, de kom bare til mesterskapet de arrangerte selv. Man skal ikke glemme at de har løftet belgisk landslagsfotball, selv om de ikke har innfridd med å gå helt til topps, sier hun.

I den andre kampen gjorde Marokko jobben mot Canada. Overraskelseslaget går dermed videre som gruppevinner, med Kroatia som toer.