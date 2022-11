Preget Danmark-sjef: – Jeg har det vanskelig nå

Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand sa etter 0-0 mot Tunisia i første VM-kamp at han er preget av konflikten rundt regnbuebindene som Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har forbudt.

– Det gir meg ikke så mye uro at det går ut over konsentrasjonen når jeg arbeider med spillerne, men det gir meg uro som menneske. Jeg bruker altfor mye tid hver dag på å finne ut av hvordan jeg skal håndtere dette, sa landslagssjefen ifølge Ekstra Bladet.

Ronaldo utfordret: Knekker sammen av resultatet

– Det er så mye jeg har lyst til å si, og så mange ting jeg har lyst til å gjøre. Det kjemper jeg med. Jeg kan godt innrømme at jeg går litt rundt meg selv og har vanskelig for å finne meg selv i alt dette.

Danmark var ett av sju europeiske lag som skulle bruke kapteinsbind i regnbuefarger som del av «OneLove»-kampanjen til støtte for LHBTQ-rettigheter. Det satte Fifa en stopper for ved å true med sanksjoner.

– Jeg vet ikke om det ville blitt gult kort, bare at det ville komme konsekvenser, og at det kunne gå ut over resultatet og det sportslige. Da er det vanskelig å be spillerne om det. Jeg beskytter dem, sa Hjulmand på en pressekonferanse der flere spørsmål ble stilt av norske journalister.

Andre måter

Det var tydelig for de fleste at Hjulmand er preget av situasjonen.

– Vi har et slagord i Danmark, som er «En del av noe større». Akkurat nå er jeg ikke sikker på om jeg er del av noe jeg liker, sa Hjulmand.

– Dette var min første VM-kamp. Jeg har drømt om det siden jeg var to år, i 1974. Jeg husker VM i 1978. Nå står jeg midt i det, men jeg sitter her og snakker med dere om noe helt annet, sukket han.

Sammendrag: Danmark - Tunisia 0-0

– Jeg snakker bare for meg selv, men jeg har det som person og menneske vanskelig akkurat nå.

– Kanskje er det andre måter å gjøre det på. Vi får se.

Våget ikke å trosse forbud

Danmarks venstrekant Joakim Mæhle sa etter 0-0-kampen mot Tunisia at laget diskuterte å trosse Fifa og gå på banen med regnbuebind.

– Vi snakket om at vi kunne gå inn på banen med armbindet på og så ta det av før kampen, sa Mæhle til Nettavisen i pressesonen på Education City-stadion.

Til syvende og sist ville de ikke ta sjansen av frykt for reaksjoner.

– Vi visste ikke om det var mulig, lovlig, eller om man ville få gult kort, sa Mæhle.

– Med to gule kort får man karantene. Rent sportslig blir det vanskelig.

– Hva skjer på ryggen her?!

Ifølge Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt truet Fifa med én kamps karantene til Simon Kjær dersom han hadde valgt å bruke regnbue-armbindet.

Også lagkaptein Simon Kjær syntes det ville være feil å ofre seg sportslig, men han er klar om hva han mener om Fifas forbud mot regnbuebindet.

– Jeg synes det er fullstendig latterlig.