Politibeskyttet etter balle-refs

Journalisten Zana Avdiu forteller at hun har måttet gjemme seg etter ordkrig med Xhaka-familien.

Arsenal og Sveits' store stjerne Granit Xhaka er ikke fremmed for å provosere.

Det fikk man erfare under VM-kampen mot erkerival Serbia. I andre omgang gjorde han en obskøn gest som ikke falt i smak hos motstanderlaget.

Se video av situasjonen under:

– Tusenvis av trusler

Hendelsen skjedde like etter at Serbia ropte på straffe. I etterkant haglet det med kritikk, blant annet fra den serbiske avisen Novosti.

En annen som ble provosert var journalisten Zana Avdiu, som også er en profilert feminist i Kosovo.

Hun skrev blant annet i et Facebook-innlegg at «Granit Xhakas handling er en skam og en handling av en gategutt».

Det førte til at faren til Granit, Ragip Xhaka, truet henne på direkte-TV.

I et intervju med Sonntagzeitung forteller Avdiu at hun ble tvunget til å gjemme seg etter kritikken. Hun behøvde også politibeskyttelse for å garantere sin sikkerhet.

– Jeg har mottatt tusenvis av trusler fra hele Europa, forteller journalisten.

Ordkrig med familien

Det utspilte seg nemlig en heftig krangel med Xhaka-familien, der hun ble bedt om å utdype meningene på et sportstalkshow på Kosovo-kanalen T7:

– Hva sier det om samfunnet vårt når vi hyller den type gest? Jeg kan forklare det for deg. Granit Xhakas gest symboliserer seksuelle overgrep, mente hun ifølge Blick.

Ragip Xhaka, Granits far, var med på programmet fra telefon og ble rasenede av beskyldningene mot sønnen.

Han svarte blant annet at Avdiu hadde «ingen anelse om sport, følelser eller albanere», gjengitt av den sveitsiske avisen.

Pappa-Xhaka freste videre at hun «skulle være forsiktig med hva hun sa» og at «det var en fornærmelse».

– Hva mer skjer?, svarte Avdiu.

– Jeg skal fortelle deg senere hva som skjer, svarte Ragip Xhaka.

Xhakas bror, med fornavnet Taulant, kom også med sin mening på sosiale medier.

– Skam, du har ikke noe albansk blod i det hele tatt», skal han ha skrevet på Instagram.

Det som har skjedd i etterkant er at truslene og kritikken har ført til at Avdiu har holdt seg mest mulig hjemme.

Hjemme er også Granit Xhaka og Sveits-laget, som ble ydmyket 1-6 av Portugal i åttedelsfinalen.