På denne VM-stadion døde pappa

Et fall på over ti etasjers høyde fra VM-anlegget, førte Tej (23) i døden. En e-post avslører at VM-komiteen var kjent med at selskapet han jobbet for ikke ønsket å betale erstatning.

MISTET SIN PAPPA: Sadikshya (8) savner sin far Tej Narayan Tharu. Han falt ned da han bygget Al Janoub Stadion. Foto: Montasje NTB/TV4

VM-sangen dundret utover Al Janoub Stadion mens flammer ble tent rundt en gigantisk kopi av mesterskapstrofeet før kampen mellom Australia og Tunisia lørdag formiddag.

Tilskuere og spillere gledet seg til oppgjøret i gruppe D på arenaen som har kostet 668 millioner dollar å bygge.

En stadion som Fifa-president Gianni Infantino, kalte for «absolutely impressive» da han besøkte den i oktober 2018.

Kun måneder i forveien hadde Tej Narayan Tharu falt ned fra ti etasjers høyde mens han jobbet med å gjøre stadion klar til VM.

FIFA-SJEF: Gianni Infantio inspiserte Al Janoub Stadion kort tid etter at Tej døde. Foto: IBRAHEEM AL OMARI

Han døde på sykehuset etter de massive skadene.

Fire dager sendere kom en pressemelding fra VM-komiteen:

«14. august mistet en 23 år gammel mann fra Nepal livet mens han jobbet på prosjektstedet...»

Dødsfallet til Tej er en av tre ulykker som VM-komiteen innrømmer at har skjedd i tilknytning til arbeid på stadioner.

Konen i sjokk

Da Renuka Chaudhary fikk vite at mannen hennes var død, gikk livet i grus.

Hun sliter med sorg og traumer etter hans død.

– Jeg la meg ned og følte at kroppen forlot meg. Jeg klarte ikke ta inn over meg hva som hadde skjedd, forteller hun til TV 4.

FIKK DØDSBUDSKAPET: Renuka Chaudhary ble oppringt med beskjed om at mannen var død i Qatar. Foto: TV 4

Ikke bare mistet hun sin mann, og faren til deres datter Sadikshya.

For at den lille familien på to skulle overleve, trengte hun økonomisk kompensasjon.

TV 2 kan nå avsløre at selskapet som Tharu jobbet for, ikke ønsket å utbetale hele erstatningssummen.

Til tross for at de ble dømt i det qatarske rettssystemet.

En e-post sendt til VM-komiteen viser at de var godt kjent med saken.

KUN HALVPARTEN: Denne e-posten viser at VM-komiteen ble kontaktet av den nepalesiske ambassaden. Foto: Skjermdump.

Lever på ett rom uten vinduer

Elleve måneder etter dødsfallet hadde selskapet, Manar General Contracting ( MGC), kun utbetalt 272.000 norske kroner.

Men enken Renuka hadde bare fått halvparten av beløpet.

I Qatarsk rett ble selskapet dømt til å betale 544.000 norske kroner til de etterlatte.

Den nepalesiske ambassaden i Qatar purret derfor på VM-komiteen og ba de om å legge press på MGC.

De var bekymret fordi selskapet hadde levert papirer på at de allerede hadde overført alle pengene til Renuka.

TV 2 har spurt MGC og VM-komiteen om hvor mye Renjuka har fått totalt i kompensasjon.

De har ikke svart på våre spørsmål.

Nå lever mor og datter på ett rom der de:

DATTEREN: Sadikshya (8). Foto: TV 4

Sover.

TRANGT: Renjuka tilbreder et måltid. Foto: TV 4

Lager mat og spiser.

HUSET: Her bor Renjuka og datteren. Foto: TV 4

Uten vindu eller eget toalett.

Og det går ikke en dag uten at Renjuka tenker på sin mann.

– Når min mann levde kunne vi snakke om alt. I noen situasjoner vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, forteller hun.

Datteren, Sadikshya, som bare var fire år da faren døde, forstod ikke hvorfor han måtte begraves.

Hun har minner fra de lekte at faren var en bøffel som hun red på.

– Hun elsket det. Når hun ser en bøffel i dag, spør hun hvor pappa er, sier Renjuka.

SAVN: Sadikshya savner å leke med sin far. Foto: TV 4

Over 2000 hjem i kiste

I e-posten TV 2 har fått tilgang til, ber VM-komiteen om å få en liste over alle nepalske migrantarbeidere som har dødd fra juni 2018 til september 2018.

«Vi vil gjerne forsikre oss om at våre undersøkelser er gjennomført og at vi ikke har gått glipp av noe», skriver en av de ansatte i VM-komiteen til den nepalesiske ambassaden i Doha.

De svarer med å sende over listen, og skriver samtidig til VM-komiteen at «det vil være en gjensidig fordel å forsikre at de etterlatte har mottatt en erstatning i rimelig tid.»

De viser til presset fra internasjonale medier.

Over to tusen migrantarbeidere fra Nepal som har jobbet i Qatar siden landet fikk VM, har aldri kommet hjem.

Bimal er en av dem som kom hjem i kiste.

BEGRAVELSE: Familien i Nepal tar avskjed med en migrantarbeider som døde i Qatar. Foto: Amil Katwal / TV 2

I Nepal har TV 2 møtt flere migrantarbeidere som forteller hvordan de har opplevd at arbeidskamerater dør.

– Ingenting å feire

Offisiell Qatari-statistikk viser at 15 021 ikke-Qatarier døde i landet mellom 2010 og 2019, ifølge Minky Worden i Human Rights Watchs.

Hun mener det som trengs er oppreisning til familiene til arbeidere som har dødd og til arbeidere som har vært ofre for omfattende overgrep.

I et vitnesbyrd i EU-parliamentet har Worden tatt opp Tej sin sak.

– VM i Qatar Qatar vil feire menneskelig prestasjon, men Tej sin famile har ingenting å feire, sa Worden.

Mens fotballkampene spilles i ørkenstaten, sitter Renjuka og datteren tilbake med et bilde som minne av sin mann og far.

DET KJÆRESTE: Renjuka har et av mannen som hun savner hver dag. Foto: TV 4

– Han reiste til Qatar fordi vi hadde dårlig råd. Men hvis han ikke hadde reist, hadde han vært her nå.

– Kjenner du deg ensom?

– Ja, det gjør jeg.

Verst er det når datteren snakker om savnet.

– Når hennes venner leker med sine barn sier hun; hvis jeg hadde hatt en pappa så hadde han funnet på morsomme ting med meg også. Det gjør meg veldig trist å høre om det, sier Renjuka.

TV 2 har vært i kontakt med den Nepalesiske ambassaden med spørsmål om denne saken, men de har ikke svart på våre henvendelser.