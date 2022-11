Øyeblikket da tiden stod stille: – Det er et mirakel

Christian Eriksen (30) var død i fem minutter da han falt om under EM, så reiste han seg fra de døde. Nå er han igjen Danmarks ledestjerne i et mesterskap.

SJOKKET: Her innser de danske landslagsspillerne at Christian Eriksen trenger umiddelbar hjelp. Foto: Martin Meissner

Tirsdag er det 528 dager siden en av fotballhistoriens mest dramatiske hendelser.

Da er det 528 dager siden tiden stod stille for mennesker over hele verden.

Det er 528 dager siden Christian Eriksen var død i fem minutter.

– Det er voldsomt å se tilbake og tenke på hvordan situasjonen i livet mitt var da. Det er en stor kontrast å sitte her og skal delta i VM. Jeg er veldig takknemlig, sier Eriksen i et intervju med Fifa denne uken.

Da Eriksen falt om var det foran lagkameratene og et fullsatt Parken i København.

Hendelsen vil de trolig aldri glemme.

SJOKK: De danske spillerne mens Eriksen fikk livreddende hjelp. Foto: LISELOTTE SABROE

– Jeg var ingen helt

Mens tilskuerne og TV-seerne reagerte med sjokk og vantro, holdt kaptein Simon Kjær hodet kaldt.

Han stormet til og sjekket pulsen til lagkameraten. Så la han Eriksen i stabilt sideleie, mens det medisinske apparatet hastet inn på banen.

KAPTEIN: Simon Kjær stod ved Christian Eriksens side. Foto: Wolfgang Rattay

Spillerne samlet seg i en ring med ryggen til Eriksen. Man kunne tydelig se hvor hardt det gikk inn på dem.

Bak spillerne holdt hjelpemannskaper på med aktiv livredning midt ute på gressmatten.

På TV-bildene, som skulle bli kraftig kritisert etterpå, kunne man se Eriksen motta hjerte-lungeredning. Man fikk også se skremmende bilder av kroppen hans reagere på hjertestarterens elektrosjokk.

Landslagskaptein Kjær ble stående med ryggen til TV-kameraet. Han så på Eriksen hele tiden.

VOKTEREN: Simon Kjær klarte ikke å slippe lagkameraten ut av syne. Foto: Friedemann Vogel

Så stormet Kjær over til andre siden av banen, sammen med keeper Kasper Schmeichel.

På tribunen stod Eriksens samboer og mor til deres barn, Sabrina Kvist Jensen, TV-bildene viste de to Danmark-stjernene trøste Eriksens samboer.

STERKT: Simon Kjær og Kasper Schmeichel tar seg av Sabrina Kvist Jensen. Foto: Jonathan Nackstrand

Kjær og det medisinske apparatet skulle senere få priser for den heltemodige innsatsen de viste da Eriksen falt om.

Landslagskapteinen er tungt tatovert. Hele kroppen til Simon Kjær er dekket av blekk, for det meste av bibelvers og personer man finner i bibelen, blant dem Jesus.

Men Kjær ser ikke på seg selv som en frelser.

– Jeg var ingen helt.

– Jeg gjorde bare det jeg var tvunget til å gjøre. Som alle andre ville gjort, sa Kjær i etterkant av hendelsen.

HÅP: Bildene av Christian Eriksen i live på vei ut av Parken, ga håp til en hel verden. Foto: Friedemann Vogel

– Jeg satt bare og stirret ut i regnet

Hendelsen gikk hardt inn på alle fotballinteresserte. Ikke minst dem som stod Eriksen nær. I NRKs EM-sending var Danmarks tidligere landslagssjef Åge Hareide, som i løpet av sin tid i Danmark fikk et nært forhold til Eriksen.

– Jeg var så redd for at han skulle dø. Jeg løp gjennom regnet til leiligheten min i Trondheim. Jeg måtte vekk. Jeg måtte være alene. Jeg satt bare og stirret ut i regnet. Ingenting ga mening, skrev Hareide i en blogg på danske BT.

NÆRE: Åge Hareide fikk æren av å tildele Eriksen en gave da han spilte kamp nummer 100 for Danmark i mars 2022. Foto: LISELOTTE SABROE

Det var lenge usikkert hva som ville skje med Christian Eriksens fotballkarriere. De fleste trodde den var over. Klubben hans Inter løste ham fra kontrakten, men Eriksen var bestemt.

Allerede i sitt første intervju etter ulykken uttalte han at VM i Qatar var målet hans.

Tirsdag er det 528 dager siden Eriksen var død i fem minutter. Da står han ute på gressmatten i Qatar med den røde landslagsdrakten.

– Jeg tror ikke det å score et mål vil gi meg følelsen av å oppnå noe. Målet var å komme tilbake, bli frisk og få livet mitt igjen. Alt annet var bare et pluss, så det å få spille i VM er selvfølgelig stort, sier Eriksen i Fifa-intervjuet.

Sammen med flesteparten av spillerne som formet en ring rundt ham, skal han igjen delta i et mesterskap for Danmark.

– Ja sa det før han falt om også, Christian er hjertet i landslaget vårt, sier landslagssjef Kasper Hjulmand til TV 2 etter Danmarks trening fredag.

Se Christian Eriksen snakke ut om den alvorlige hendelsen

– Det er et mirakel

Martin Braithwaite var på banen da Eriksen falt om i 2021. Nå er de i Qatar sammen. Til TV 2 beskriver han hvor stort det er å ha Eriksen med til VM.

– Det er fantastisk å ha ham tilbake. Man ser hvor raskt ting kan skje. Han var tilbake allerede et år etterpå. Det er et mirakel når man tenker tilbake på det, sier Braithwaite.

TV 2 fikk også snakket med Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand etter treningen.

– For det første er det helt fantastisk at han er her. Det er ikke mange som overlever det som skjedde med ham. Han overlevde også uten varige men. Det har vært ekstremt rørende, det har også satt ting i perspektiv for meg, sier Hjulmand til TV 2.

– Vi har nok alle sammen blitt bedre til å takle motgang etter det som skjedde. Det å sette pris på ting i livet.

TRO: Kasper Hjulmand tror Danmark kan slå godt fra seg i VM. Foto: RITZAU SCANPIX

Leeds United-profil og Danmarks høyreback Rasmus Kristensen var også tilgjengelig for pressen etter treningen.

– Hva betyr det at Christian Eriksen er med til VM?

– Det er en drøm for meg. For meg er Christian en av Danmarks beste fotballspillere gjennom tidene. Det er en ære for meg å spille med ham. Han er også en helt fantastisk person utenfor banen, sier Kristensen.

Føler at alt er en seier

Danmark er i gruppe med Frankrike, Australia og Tunisia. En gruppe det absolutt er mulig å ta seg videre til sluttspillet fra.

Kampen mot Tunisia kan du se på TV 2, mens de to andre kampene blir sendt på NRK.

Har du et annet perspektiv enn før?

– Ja, det synes jeg. Jeg følte meg ikke stresset før, på noen som helst måte. Men nå har jeg på en underlig måte fått tanken om at alt er en seier, sier Eriksen.