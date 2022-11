– Overgangsbeløpet vil gå til himmels

Mohammed Kudus sørget for Ghana-seier:

VM-KOMET: Mohammed Kudus scoret to for Ghana. Foto: Lee Jin-man

Sør-Korea-Ghana 2-3

Ghana vant en ellevill femmålskamp mot Sør-Korea.

Mohammed Salisu og Mohammed Kudus sto for 2-0, men Sør-Korea svarte to ganger ved Gue-sueng Cho.

Ghana stakk likevel av med alle poengene, etter at Ajax-spiller Kudus scoret igjen.

– Det er bare å gi masse kudos til Mohammed Kudus for den «gollen». For noen scener, for en reise, kommenterte TV 2s Endre Olav Osnes.

– Nå sitter det en sportssjef i Ajax som ser et overgangsbeløp som vil gå til himmels, sa TV 2s ekspertkommentator Yaw Amankwah.

22-åringen har markert seg i Champions League for Ajax denne sesongen, med fire mål på fem kamper.

Mål: Kudus (GHA) 2-3 (68)

Etterlengtet revansj

Sør-Korea startet friskest, men det var ghaneserne som kunne juble først.

Jordan Ayews dødball var godt slått, der Min-Jae Kim headet ned til Salisu, som satte ballen kontant i hjørnet.

Den smakte nok godt for mannen som laget straffespark til Cristiano Ronaldo mot Portugal.

– Han åpenbarer seg i boks, og gjør definitiv opp for seg, kommenterte Osnes.

– Den må ha vært tungt for ham, det var godt at målet ble stående, sa Anne Sturød i TV 2s fotballstudio.

Mål: Cho 2-2 (61)

Sør-Korea svarte

Ti minutter senere doblet afrikanerne og igjen var Jordan Ayew arkitekt. Crystal Palace-profilen prikket på hodet til Kudus som videreførte innlegget i mål på følsomt vis.

I andre omgang våknet Sør-Koreas Cho, som stanget inn to kjappe.

– Se på de scenene og se hva det betyr, har vi sett noe råere? Spurte kommentator Endre Olav Osnes.

Begge scoringene kom på heading, der spissen var overlegen i luftrommet.

– Han flyr jo gjennom lufta, og det er et glitrende innlegg, sa Osnes.

Det stresset ikke Ghana, som gikk i ledelsen igjen etter 68 minutter. Ajax-stjerneskuddet Kudus hadde ingen problemer med å sette inn 3-2 fra rundt ti meter.

– Dette har uten tvil vært en av VMs mest underholdende kamper, oppsummerte Amankwah.